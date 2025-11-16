Stiefvater und Tochter bei Pkw-Kollision in NÖ getötet

Von: apa

In Niederösterreich sind ein Stiefvater und seine Tochter am Samstagabend bei einer Frontalkollision tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) im Gemeindegebiet von Grafenegg (Bezirk Krems-Land). Die beiden waren gemeinsam unterwegs und stammten aus Wien. Vier weitere Personen wurden bei der Kollision verletzt, darunter zwei Kinder.

Der Zusammenstoß geschah nachdem ein von einer 30-jährigen Österreicherin in Fahrtrichtung Tulln gelenktes Fahrzeug ins Schleudern gekommen war. Die Frau war laut ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in das entgegenkommende Fahrzeug eines 43-jährigen Fahrzeuglenkers aus Krems, in dem sich am Beifahrersitz seine 41-jährige Ehefrau sowie auf der Rückbank die beiden 5-jährigen Kinder befanden.

30-Jährige aus Fahrzeug geschleudert

Die Unfalllenkerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ihr am Beifahrersitz mitfahrender 62-jähriger Stiefvater wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte von der Feuerwehr geborgen werden, starb aber laut Polizei ebenfalls wenig später.

Das Fahrzeug der entgegenkommenden Familie aus Krems wurde in den Straßengraben geschleudert. Die vier Insassen wurden schwer verletzt und mit dem Notarzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Ein drittes Fahrzeug war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Aufprall der beiden Autos dürfte so heftig gewesen sein, dass der Motorblock eines Unfallwagens herausgerissen wurde. Er wurde von einem nachkommenden Fahrzeug gerammt. Dessen Lenker blieb offenbar unverletzt. Die S5 wurde für mehrere Stunden gesperrt.