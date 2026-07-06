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Ein 21-Jähriger wurde festgenommen

Tod nach Prügelattacke in Wiener Park – Verdächtiger gefasst

Montag, 06. Juli 2026 | 11:54 Uhr
Ein 21-Jähriger wurde festgenommen
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Nach einer tödlichen Prügelattacke auf einen Mann in einem Park in Wien-Donaustadt am 27. Juni ist ein 21-Jähriger festgenommen worden. Durch Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnte der mutmaßliche Haupttäter ausgeforscht werden, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei. Der Österreicher wurde mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA im Zuge eines geplanten Zugriffs in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Ermittler stellten mehrere Beweismittel, darunter Kleidungsstücke mit Blutanhaftungen, sicher. Weitere Details zu den Ermittlungen nannte ein Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion auf APA-Nachfrage aus taktischen Gründen nicht.

Verdächtiger in Justizanstalt gebracht

Auch die 21-jährige Begleiterin des Verdächtigen wurde in das Landeskriminalamt Wien gebracht und vernommen. Die beiden zeigten sich teilweise geständig. Der 21-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Seine Begleiterin wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Das Opfer, das in einem kleinen Park mit einer Frau unterwegs gewesen war, soll von den Verdächtigen auf E-Scootern erst angepöbelt und dann mehrfach mit Faustschlägen im Gesichtsbereich attackiert worden sein. In weiterer Folge sollen die Verdächtigen auch die Frau geschlagen und sie unter Androhung weiterer Gewalt zur Übergabe von Bargeld aufgefordert haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.

Der Mann war trotz Reanimationsmaßnahmen wenig später im Spital verstorben. Opfer und Verdächtige dürften sich nicht gekannt haben, sagte der Polizeisprecher. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, das Obduktionsergebnis sei noch ausständig.

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