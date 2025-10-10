Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tote und Vermisste nach Explosion in US-Sprengstofffabrik
Polizei und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Tote und Vermisste nach Explosion in US-Sprengstofffabrik

Freitag, 10. Oktober 2025 | 22:00 Uhr
Es gibt auch Vermisste
APA/APA/AFP/Getty/BRETT CARLSEN
Von: APA/AFP

Nach einer Explosion in einer Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee werden laut örtlichen Behörden 19 Menschen vermisst. Das bestätigte Bezirkssheriff Chris Davis am Freitag bei einer Pressekonferenz. Es gebe auch Todesopfer, fügte Davis hinzu, ohne nähere Angaben zu machen. Die Explosion ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache in der 1980 gegründeten Fabrik Accurate Energetic Systems, die mehr als 80 Kilometer von Nashville entfernt liegt.

Nach Angaben der Behörden des Bezirks Hickman waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Menschen wurden aufgerufen, die Gegend um die Fabrik zu meiden. Davis zufolge bestehe weiterhin die Gefahr kleiner Explosionen in der Gegend.

Das Unternehmen stellt laut eigenen Angaben im Onlinedienst Facebook “verschiedene hochexplosive Zusammensetzungen und Spezialprodukte” für das US-Verteidigungsministerium her, das unter US-Präsident Donald Trump in “Kriegsministerium” umbenannt wurde. Accurate Energetic Systems antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

