Unfall in Meraner Schule: Keine giftige Substanz

Meran – Große Besorgnis herrschte am frühen Dienstagnachmittag in der Fachoberschule für Biotechnologie, Ernährung und Tourismus “Marie Curie” am Mazzini-Platz, wo mehrere Schüler und Schülerinnen Symptome von Unwohlsein zeigten. Die Schule wurde evakuiert. Davon betroffen waren 600 Personen.

Der Zivilschutz hat sofort und massiv eingegriffen. 65 Schülerinnen und Schüler wurden triagiert. 23 davon zeigten Vergiftungssymptome und wurden in die Krankenhäuser von Meran, Schlanders und Bozen gebracht, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, während andere vor Ort vom eingreifenden medizinischen Personal untersucht wurden. Keiner der Schüler befindet sich in einem ernsthaften Zustand, der Code wurde auf grün gesetzt.

Feuerwehr und Ordnungskräfte sind im Einsatz, um die Ursache des Unfalls zu untersuchen. Fest steht bereits, dass es sich nicht um eine giftige Substanz handelt, wie bei den Untersuchungen der ersten ins Krankenhaus eingelieferten Jugendlichen geklärt werden konnte.

Die Gemeindeverwaltung dankt dem gesamten Zivilschutzpersonal für die Schnelligkeit und Professionalität, die es bei der Bewältigung des Notfalls gezeigt hat.

Der Klassenraum, in dem sich der Vorfall ereignet hat, bleibt geschlossen, aber die Schule wird morgen, Mittwoch, den 19. März, regulär wieder öffnen.