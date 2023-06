Unverständnis: Land Südtirol unterstützt Autotouren in die Dolomiten

Bozen – In den Dolomitentälern und im Eggental wird eine Verkehrseinschränkung auf den Passstraßen gefordert. Vor allem Raser, die mit PS-starken Autos unterwegs sind, sind vielen ein Dorn im Auge. Driftmanöver in Kurven, Burnouts und illegale Rennen mitten in einer einmaligen Naturlandschaft passen einfach nicht zusammen.

Doch während die Bevölkerung und die Bürgermeister weniger Verkehr und Maßnahmen gegen diese Form des Genusses der Südtiroler Berge fordern, wird jetzt bekannt, dass die “STA” (Südtiroler Transportstrukturen AG) und der Safety Park in Pfatten geführte Auto und Motorradtouren durch ein deutsches Unternehmen unterstützen.

Dieses bietet die geführten Touren auf Südtirols Pässe unter dem klingenden Namen “Driving Experience Südtirol” an. Geschäftsführer Michael Schilhaneck bestätigt gegenüber dem italienischen Fernsehen “Rai” die enge Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol. Im Safety Park würden die Trainings veranstaltet, dann gehe es von dort aus auf die Südtiroler Berge.

Für den Bürgermeister von Wolkenstein, Roland Demetz, ist dies ein Unding. Damit werde der Verkehr nicht weniger. So etwas könne man nicht befürworten.