Aktuelle Seite: Home > Chronik > US-Musterprozess um Social-Media-Sucht im Finale
Große Aufmerksamkeit vor Gerichtsverhandlung in Los Angeles

US-Musterprozess um Social-Media-Sucht im Finale

Freitag, 13. März 2026 | 12:17 Uhr
Große Aufmerksamkeit vor Gerichtsverhandlung in Los Angeles
APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In dem womöglich wegweisenden Prozess gegen mehrere Internetriesen in den USA wegen des Vorwurfs der Förderung von Social-Media-Sucht beginnen am Freitag die Beratungen der Jury. Die Geschworenen müssen in Los Angeles konkret im Fall einer 20-jährigen Kalifornierin entscheiden. Sie wirft den Betreibern von Online-Netzwerken wie Instagram und YouTube vor, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr dadurch schwere psychische Schäden zugefügt zu haben.

In ihren Schlussplädoyers am Donnerstag hatten beide Seiten nochmals vehement ihren Standpunkt klargemacht: Die Vertreter der Hauptklägerin machten erneut das “Suchtpotenzial” von Instagram und Co. für die psychischen Probleme der 20-Jährigen verantwortlich. Die Verteidigung erklärte, dass keiner der vor Gericht befragten Experten einen direkten Zusammenhang zwischen der Internetnutzung und den gesundheitlichen Problemen hergestellt habe.

Vorwürfe gegen Tech-Riesen

In dem Prozess hatten unter anderem der Chef des Internetkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, und Instagram-Chef Adam Mosseri ausgesagt. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Die Hauptklägerin dagegen schilderte vor Gericht eine zwanghafte Fixierung auf die Plattformen YouTube und Instagram. “Ich war noch jung und habe meine gesamte Zeit damit verbracht”, sagte sie. “Jedes Mal, wenn ich versuchte, mich davon zu lösen, funktionierte es einfach nicht.”

Das Ergebnis des Prozesses dürfte einen Maßstab für die Entscheidung über Tausende weitere Klagen setzen. Darin wird den Tech-Riesen vorgeworfen, junge Nutzerinnen und Nutzer abhängig gemacht zu haben und damit für Depressionen, Essstörungen, Psychiatrie-Aufenthalte und sogar Suizide verantwortlich zu sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
93
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
57
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
49
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
46
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
40
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 