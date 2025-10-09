Verkehrsunfall in Villnöß

Von: ka

Villnöß – Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Villnöß zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannten Gründen prallten gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge aufeinander. Dabei erlitten zwei Personen aus dem Ausland leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion Klausen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Villnöß, die Carabinieri Villnöß sowie die First Responder Villnöß.