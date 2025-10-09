Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verkehrsunfall in Villnöß

Verkehrsunfall in Villnöß

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 19:44 Uhr
Von: ka

Villnöß – Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Villnöß zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannten Gründen prallten gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge aufeinander. Dabei erlitten zwei Personen aus dem Ausland leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion Klausen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Villnöß, die Carabinieri Villnöß sowie die First Responder Villnöß.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

