Waldbrand am Stilfser Joch 

Prad am Stilfser Joch – Auf dem Montoni oberhalb von Prad in der Nähe des Stilfser Joch, ist am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Derzeit stehen zahlreiche Feuerwehren aus dem Vinschgau im Einsatz. Die Flammen lodern in unwegsamem Gelände, was die die Löscharbeiten erschwert.

Gegen 14.00 Uhr wurden die ersten Alarmierungen ausgelöst. Weil das betroffene Gebiet schwer zugänglich ist und nur wenige Wege hinführen, wurde zur Unterstützung auch ein Löschhubschrauber angefordert.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Waldbrand im Vinschgau gelodert. Die Rauchwolken sind damals bis nach Deutschland gezogen.