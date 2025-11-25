Aktuelle Seite: Home > Chronik > Winterlicher Rutschunfall auf der Brennerstraße
Glättegefahr steigt drastisch

Winterlicher Rutschunfall auf der Brennerstraße

Dienstag, 25. November 2025 | 07:23 Uhr
Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn bei Klausen
Freiwillige Feuerwehr Klausen
Von: Ivd

Villnöss – Auf der Brenner-Staatsstraße in der Nähe des Villnösser Stausees ist es am späten gestrigen Abend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23.25 Uhr kollidierten zwei Pkw auf schneebedeckter Fahrbahn.

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt – ein Mann aus Brixen Mitte 30 sowie zwei Frauen aus Südtirol Anfang 30 und ohne nähere Altersangabe. Alle drei Beteiligten konnten nach der Erstversorgung vor Ort wieder entlassen werden und mussten nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Sektion Klausen des Weißen Kreuzes rückte mit einem Rettungswagen aus, um die Verletzten zu versorgen. Unterstützt wurde der Einsatz von der Freiwilligen Feuerwehr Klausen sowie den Carabinieri, die die Unfallaufnahme übernahmen und den Verkehr regelten.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die winterlichen Straßenverhältnisse mit Schnee auf der Fahrbahn dürften jedoch eine wesentliche Rolle gespielt haben. Zu dieser Jahreszeit kann sich die Lage besonders in den Abendstunden blitzartig ändern, wenn die Sonne den Frost angetaut hat und die Straßenoberfläche auf unter null Grad gekühlt wird.

Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig angepasste Geschwindigkeit und erhöhte Aufmerksamkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen sind. Bereits bei den ersten Schneefällen steigt die Unfallgefahr deutlich an, insbesondere wenn Fahrbahnmarkierungen nicht mehr sichtbar sind und die Haftung der Reifen nachlässt.

Bezirk: Eisacktal

