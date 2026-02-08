Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Skifahrer sterben bei Lawinenabgang in Frankreich
Skitour endet tragisch

Zwei Skifahrer sterben bei Lawinenabgang in Frankreich

Sonntag, 08. Februar 2026 | 14:58 Uhr
schnee lawine winter
Fotolia.de/Maygutyak - Symbolbild
Von: APA/dpa

Zwei Männer sind infolge einer Lawine in den französischen Alpen bei einer Skitour ums Leben gekommen. Eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache sei eingeleitet worden, teilte die Staatsanwältin in Gap, dem Verwaltungssitz des betroffenen Départements Hautes-Alpes, mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Samstagnachmittag in der Gemeinde Saint-Véran.

Die zwei Opfer – Jahrgang 1997 und 1991 – seien in einer Vierergruppe ohne Führung unterwegs gewesen, hieß es. Die beiden anderen Skifahrer seien unverletzt geblieben. “Es handelte sich um eine Lawine großen Ausmaßes”, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Der Lawinenabgang ereignete sich demnach auf einer Höhe von 2.300 Metern.

Mehrere Menschen kamen in diesem Jahr bereits in verschiedenen Gebirgsmassiven der Alpen ums Leben. Am Samstag gab es auch Tote und Verletzte bei Lawinenabgängen in Norditalien.

