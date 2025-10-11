Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Taucher gerieten in Kärntner See in Schwierigkeiten
Zwei Taucher gerieten in Kärntner See in Schwierigkeiten

Samstag, 11. Oktober 2025 | 14:50 Uhr
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Von: apa

Zwei junge Taucher sind am Freitagabend nur knapp einer gefährlichen Situation entronnen: Sie waren im Klopeiner See im Bezirk Völkermarkt getaucht, als sie in 31 Meter Tiefe in Probleme und dann offenbar in Panik gerieten. Dann führten sie einen unkontrollierten Notaufstieg an die Oberfläche durch. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Graz zur Druckkammer geflogen. Der zweite Taucher (21) wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht, so die Polizei.

Die Taucher waren gegen 18.15 Uhr in dem an seiner tiefsten Stelle 48 Meter messenden See schon relativ weit nach unten gelangt. Da gerieten sie plötzlich aus noch unbekannter Ursache in die Notsituation, entweder wegen der kalten Wassertemperatur oder wegen der Dunkelheit oder schlechten Sicht. Nach dem Notaufstieg führte ein anwesender Tauchlehrer umgehend die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen, darunter die Beatmung mit reinem Sauerstoff, durch. Beide Taucher waren beim Abtransport ansprechbar, wie die Polizeiinspektion St. Kanzian mitteilte. Der 22-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber “Christophorus 11” in die Druckkammer nach Graz geflogen, um die Folgen des zu schnell nachlassenden Drucks beim raschen Auftauchen aus größeren Tiefen auszugleichen.

