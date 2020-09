Zweiter tödlicher Bergunfall an diesem Wochenende

Tragischer Sturz in die Tiefe

Am heutigen Sonntag ereignete sich der bereits zweite tödliche Bergunfall an diesem Wochenende, diesmal in der Rieserfernergruppe im Ahrntal.

Der tragische Unfall geschah gegen 13.10 Uhr, als ein Bergsteiger unterhalb des Hochgall abstürzte und nur noch tot geborgen werden konnte.

Im Einsatz standen die Bergrettung Sand in Taufers, der Rettungshubschrauber Pelikan 2 und die Carabinieri.