Bergamo: Coronavirus bereits im Dezember im Umlauf

DATI POLMONITI SOSPETTE ALZANO

LE ATS HANNO RISPOSTO ALLA MIA INTERROGAZIONE – IN VAL SERIANA DA NOVEMBRE A GENNAIO 110 POLMONITI SOSPETTE (+30%), PERCHE' NESSUNO HA DETTO NIENTE!?Qui sotto un video per rendervi partecipi, con trasparenza, dei dati che ho ricevuto e che spero serviranno a fare chiarezza dove è importante mettere luce. Una vera e propria ondata di polmoniti "strane" è quella che ha travolto la Val Seriane nei mesi che hanno preceduto l'emergenza sanitaria; forse un campanello d'allarme doveva suonare, cosa non ha funzionato a livello regionale? E a livello governativo nazionale?Adesso andiamo avanti, servono i dati di tutta la provincia di Bergamo, il territorio più colpito e quelli di tutta la Lombardia, ma anche di tutti quei malati che hanno segnalato al pronto soccorso o al medico di base i problemi respiratori in quel periodo.Occorre che la politica sia chiara e trasparente, specialmente dopo una crisi sanitaria di questo calibro. Link per i documenti ufficiali: https://drive.google.com/drive/folders/1YVDf9dEoieIw1GuQ5F7aVJ5lK-_8FdzC?usp=sharingAzioneBergamo in AzioneLombardia In AzioneMilano Metropolitana in AzioneMilano In AzioneAzione ComoMantova in AzionePavia in AzioneBrescia in AzioneUnder30 in AzioneCrema in AzioneLodi In AzioneAzione VareseMonza in AzioneLecco in AzioneVoghera in Azione

Pubblicato da Niccolò Carretta su Martedì 30 giugno 2020