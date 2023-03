Für Raucher brechen schwere Zeiten an

Rom – Die italienische Regierung beabsichtigt bekanntlich, das Rauchverbot auch im Freien auszuweiten. Künftig ist das Rauchen an Bushaltestellen und Parks untersagt, wenn sich Kinder oder schwangere Frauen in der Nähe aufhalten.

Das Vorhaben von Gesundheitsminister Orazio Schillaci sieht laut La Stampa auch Einschränkungen für Gastbetriebe vor. Damit an den Tischen in den Außenbereichen weiter geraucht werden darf, müssen die Lokale eine eigene Raucherzone ausweisen. Zudem soll es an den Flughäfen keine Raucherräume mehr geben. Der Gesetzentwurf, der auf dem Tisch liegt, sieht vor, dass die neuen Regeln auch für E-Zigaretten gelten.

Der italienische Gesundheitsminister will den nun fertig ausgearbeiteten Gesetzentwurf mit den neuen Verboten in Kürze einbringen. Das Ziel ist der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung.

Doch nicht das gesamte Regierungsteam ist für die strengen Verbote: Lega-Chef und Infrastrukturminister Matteo Salvini stellt sich dagegen. Die Regelungen gingen zu weit, sagt er.