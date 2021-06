Grüner Pass: Italien hat Hausaufgaben gemacht

Am 1. Juli geht's los

Rom – Was den europäischen grünen Pass angeht, hat Italien seine Hausaufgaben bereits gemacht. Medienberichten zufolge hat Ministerpräsident Draghi heute die Verordnung unterzeichnet, mit der das Verfahren für die Ausstellung des grünen Passes für Geimpfte und Genesene geregelt wird. Mit der Unterschrift kann die EU-Verordnung zum Corona-Pass in Italien in Kraft treten.

Der grüne Pass kann auf PC, Tablet oder Smartphone heruntergeladen und ausgedruckt werden. Neben der digitalen Version soll die Bescheinigung auch von Haus- und Kinderärzten und von Apotheken ausgestellt werden. In diesem Fall laufen aber noch die Vorbereitungsarbeiten.

Mit dem grünen Pass soll die Reisefreiheit in Europa wiederhergestellt werden. Außerdem soll er die Teilnahme an öffentlichen Events, den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und Reisen in ganz Italien erleichtern.

An der Umstellung vom Südtiroler Coronapass auf den nationalen grünen Pass wird bekanntermaßen bereits gearbeitet. Das System soll möglichst einfach funktionieren und dem des Südtiroler Coronapasses ähneln.