Wieder kracht es in den Dolomiten

Belluno – Nach dem verheerenden Gletscherbruch auf der Marmolata ist es erneut zu einem Felssturz in den Dolomiten gekommen – diesmal in der Provinz Belluno. An einer seitlichen Wand der Moiazza hat sich ein gewaltiger Felspfeiler gelöst, der in der Gegend der Forcella del Camp heruntergestürzt ist.

Ein deutscher Tourist schlug Alarm, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Gleichzeitig erhob sich eine riesige Staubwolke.

Der Mann hatte sich darauf zu einer Schutzhütte begeben und den Wirt informiert, der seinerseits die Rettungskräfte verständigte, berichtet Alto Adige online.

Verletzte soll es glücklicherweise nicht geben. Der Abbruch des steinernen Pfeilers hat sich auf einer Höhe von rund 2.400 Metern ereignet.