“Zweiter Tag im Lamborghini, so weit, so gut”

Casal Palocco – Zwei Tage nach dem schrecklichen Unfall, der dem fünfjährigen Manuel das Leben kostete und bei dem seine dreijährige Schwester und die 35-jährige Mutter verletzt wurden, zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Unfall während einer YouTube-Challenge geschah und der Fahrer und die anderen jungen Fahrzeuginsassen dadurch abgelenkt gewesen sein könnten.

Gegen den Lenker des geliehenen Lamborghini Urus, den 20-jährigen Matteo Di Pietro, wird wegen Mordes im Straßenverkehr ermittelt. Matteo Di Pietro wurde zudem positiv auf Cannabis getestet. Besonders erschütternd ist, dass die Insassen des Lamborghini selbst nach dem Unfall damit fortfuhren, Videos aufzuzeichnen.

Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea sind vier 20-Jährige, die den YouTube-Kanal The Borderline betreiben. „Wir sind nicht reich, aber um euch zu unterhalten, geben wir gerne Geld aus. Je mehr Unterstützung wir von euch bekommen, desto teurere und lustigere Inhalte können wir euch schenken. Zwischen Challenges und Streichen aller Art werden wir immer versuchen, euch ein Lächeln auf den Lippen zu zaubern“, so die vier YouTuber von The Borderline, dessen Kanal mehr als 600.000 Follower aufweist.

Während der letzten Challenges soll es vor allem darum gegangen sein, möglichst lange in einem Auto durchzuhalten. Gepostete Beiträge wie dieser lassen kaum eine andere Vermutung zu. „Werden wir es schaffen, 50 Stunden in einem Luxus-Sportwagen, einem Tesla Model 3 Long Range, zu leben, ohne jemals auszusteigen? Werden wir diese Herausforderung bewältigen können? Während dieser Challenge werden wir nie aus dem Auto steigen können. Zudem müssen wir weitere sechs Mini-Herausforderungen bewältigen. Im Falle eines Sieges und 100.000 Likes werden wir 50 Stunden in einem Lamborghini verbringen“, so der für ihre „Fans“ bestimmte Eintrag.

Offenbar wurde diese Challenge bewältigt. Zeugen berichten, dass sie den auffälligen grell blauen Lamborghini Urus bereits seit zwei Tagen im Viertel seine Kurven drehen sahen. Die vier jungen Leute hatten den großen sportlichen Suv eigens für diese „Herausforderung“ gemietet. Die vier YouTuber sollen ihre Follower fast ständig über den Fortgang der Challenge auf dem Laufenden gehalten haben. „Zweiter Tag im Lamborghini, so weit, so gut“, ist einer der vier in einem 15 Sekunden dauernden Kurzvideo zu hören. Während der ziellosen Herumfahrerei machten sich die Vier auch über andere Autos lustig. „Sieh’ dir dieses Auto an, den gibt’s für 300 Euro im Supermarkt“, so einer der Insassen in einem Video.

Kurze Zeit später kam es zum schrecklichen Unfall. Der Lamborghini Urus, der Zeugen zufolge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, prallte an einer Kreuzung in die Flanke eines Kleinwagens des Typs Smart Forfour. Im Fahrzeug saßen eine 35-jährige Mutter mit ihren zwei Kleinkindern, die sie gerade vom Kindergarten abgeholt hatte. Der fünfjährige Manuel, der im Smart genau auf jener Seite saß, in die der Lamborghini Urus krachte, hatte kaum eine Chance, den Zusammenprall zu überleben. Der kleine Bub konnte vom Notarztteam zwar noch wiederbelebt werden, erlag aber wenig später nach dem Eintreffen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Mutter und die dreijährige Schwester wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Das kleine Mädchen konnte nach einer Nacht im Krankenhaus am Donnerstag aber wieder entlassen werden.

Die vier 20-Jährigen hingegen trugen vom Unfall keine Verletzungen davon. Zum Entsetzen einiger Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden, zückten einige von ihnen sogar ihre Smartphones, um den Unfall zu filmen. „Die größte Schande war, dass sie nur an ihr Video und ihre Follower dachten. Keiner von ihnen sorgte sich um die Unfallopfer. Keiner war verzweifelt. Sie blieben ganz ruhig. Sie lachten und scherzten und vergossen nicht eine Träne“, so der Vater eines kleinen Freundes des Todesopfers gegenüber dem Onlinemedium Fanpage.it..

Der Vater von Manuel, der kurze Zeit später am Unfallort eintraf, musste von Passanten und Beamten der Stadtpolizei mit Gewalt davon abgehalten werden, den Unfallfahrer anzugreifen. Gegen den Lenker des geliehenen Lamborghini Urus, den 20-jährigen Matteo Di Pietro, wird wegen Mordes im Straßenverkehr ermittelt. Matteo Di Pietro wurde zudem positiv auf Cannabis getestet.

Es bleibt aber die bittere Erkenntnis, dass eine YouTube-Challenge, deren „Inhalt“ jedem rechtschaffenen Bürger die Haare zu Berge stehen lässt, mit hoher Wahrscheinlichkeit verantwortlich für den Tod eines kleinen Buben war. Die italienische Öffentlichkeit ist entsetzt. Viele Italiener fordern, dass endlich hart durchgegriffen wird.