Audit familieundberuf für eine familienfreundliche Personalpolitik

Von: Ivd

Bozen – Nicht nur im Hinblick auf den anstehenden Internationalen Tag der Familie am kommenden Donnerstag, sondern langfristig und nachhaltig arbeitet das Land Südtirol daran, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dies beinhaltet unter anderem die Unterstützung im Bereich Vereinbarkeit. Neben den Angeboten, die sich direkt an die Familien wenden (wie beispielsweise die Kleinkindbetreuung oder die Ferien- und Nachmittagsbetreuung), ist auch die Unterstützung einer familienfreundlichen Gesellschaft und Wirtschaft ein wichtiges Anliegen. Ein sichtbares Zeichen dessen ist das audit familieundberuf.

“Familienfreundlichkeit macht sich für Arbeitgeber in vielerlei Hinsicht bezahlt: Es erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit, steigert die Produktivität und bewirkt, dass das Personal länger im Betrieb bleibt. Familienfreundliche Arbeitgeber übernehmen Verantwortung und zeigen Weitblick: für den Betrieb, aber auch für die Gesellschaft als Ganze”, ist Familienlandesrätin Rosmarie Pamer überzeugt. Sie ruft daher Arbeitgeber zu auf, es den über 110 auditierten Betrieben gleichzutun und sich ebenfalls über das audit familieundberuf und über familienfreundliche Maßnahmen zu informieren.

Das Audit ist ein mehrstufiger Zertifizierungsprozess, der auf der Basis der europäischen Richtlinie “european work & family audit” der deutschen Hertie-Siftung den Südtiroler Bedürfnissen angepasst wurde. Südtiroler Träger des Audits sind die Familienagentur des Landes und der Service “Familienfreundliches Unternehmen” der Handelskammer Bozen. Dieses strategische Managementinstrument wird in Südtirol seit dem Jahr 2004 eingesetzt.

In einem gemeinsamen Prozess erarbeiten Arbeitgeber und Mitarbeitende unter fachkundiger Begleitung durch eine Auditorin oder einen Auditor eine nachhaltige, familien- und lebenphasenbewusste Personal- und Unternehmenspolitik und setzen anschließend entsprechende Maßnahmen um. Die Handelskammer Bozen und die Familienagentur des Landes stehen dabei beratend als Ansprech- und Informationspartner, organisieren die Aus- und Weiterbildung der Auditoren und schaffen Vernetzungsmomente für familienfreundliche, auditierte Unternehmen.

Informationen dazu gibt es online.