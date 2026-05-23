Aktuelle Seite: Home > Politik > “Bahn frei für Klimagesetz, Lärmschutz und Hubschrauber-Verbot”
Benedikter begrüßt Autonomiereform

“Bahn frei für Klimagesetz, Lärmschutz und Hubschrauber-Verbot”

Samstag, 23. Mai 2026 | 15:30 Uhr
Rudi Benedikter
privat
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Nach der nunmehr abgesegneten Autonomiereform hat Landeshauptmann Kompatscher in seiner Pressekonferenz an erster Stelle den „Qualitätssprung bei der Landeskompetenz für Umweltschutz und Ökologie“ unterstrichen. Zu Recht, wie der Bozner Gemeinderat Rudi Benedikter von den Grünen findet.

Die Reform sei laut Beneditker tatsächlich ein Erfolg unter den Aspekten des Autonomierechtes, des Föderalismus‘ und des Subsidiaritätsprinzips – und ganz unabhängig von den aktuell in Rom und Bozen regierenden politischen Koalitionen. Die würden sich auch wieder ändern.

Der neue Art. 8 (Abs.1, Ziffer 29-bis) des Autonomiestatutes gebe dem Land Südtirol nicht nur die „primäre“, sondern die „ausschließliche“ Kompetenz zum Schutz der Umwelt und des Ökosystems im Interessensbereich der Provinz (…)“ – nur mehr unterworfen dem EU-Recht und der Verfassung. Das bedeutet laut Benedikter aber auch: „Die Landespolitik kann sich nicht mehr auf „staatliche rechtliche Hindernisse oder Vorgaben“ herausreden!“

Dies sei ein klarer Machtgewinn – und zugleich Auftrag und Verpflichtung für die Landespolitik, zum Schutz des gesamten Südtiroler Ökosystems rasch und „nachhaltig“ zu handeln, so Benediker weiter. Ausnützen könnte das Land diese Kompetenz seiner Ansicht nach zum Beispiel in folgenden drei Bereichen: für ein „Landes-Klimagesetz“, gestützt auf die EU-Verordnung vom 30.06.2021, das die Klimaschutz-Maßnahmen des eigenen Klimaplanes 2024 rechtlich verbindlich macht; für ein verschärftes Landes-Lärmschutzgesetz gegen die Verkehrslawinen und den Lärmterror auf den Südtiroler Pass-Straßen – und drittens: für ein Verbot der Hubschrauber-Plage.

„Heute schon kann die Landesregierung kraft Art.7, Abs. 4 des Lärmschutzgesetzes selber die Standorte von Hubschrauberlandeplätzen nach Lärmschutz- und Landschaftsschutz-Kriterien festlegen – und ist nun mit der Autonomiereform definitiv nicht mehr den Regeln der staatliche Luftfahrtbehörde ENAC untergeordnet“, erklärt Benedikter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
Kommentare
73
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
Kommentare
38
Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
BÜKV: Anpassungsmechanismus der Löhne an die Inflation wird konkreter
18
BÜKV: Anpassungsmechanismus der Löhne an die Inflation wird konkreter
Südtirol steuert auf Tierärztemangel zu
16
Südtirol steuert auf Tierärztemangel zu
“Regenbogenfahne ist Zeichen von Respekt, nicht Provokation”
15
“Regenbogenfahne ist Zeichen von Respekt, nicht Provokation”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 