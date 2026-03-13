Aktuelle Seite: Home > Politik > Beratungen in ladinischer Sprache wieder aufgenommen
Beratungen in ladinischer Sprache wieder aufgenommen

Freitag, 13. März 2026 | 10:56 Uhr
St. Martin in Thurn/St. Ulrich – Die Volksanwaltschaft bietet ab sofort wieder Beratungen in ladinischer Sprache an. Das Angebot richtet sich im Wesentlichen an Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung bei Konflikten mit der öffentlichen Verwaltung benötigen.

Die Sprechstunden finden regelmäßig in St. Martin in Thurn und in St. Ulrich statt. Zusätzlich werden Termine in Bozen, Brixen und Bruneck oder telefonische Beratung angeboten. Für eine Terminvereinbarung können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger unter 0471 946020 oder per E-Mail an post@volksanwaltschaft.bz.it melden. In St. Martin in Thurn wird am 8. Mai eine zusätzliche Sprechstunde angeboten.

Das Team der Volksanwältin Veronika Meyer wird durch den neuen ladinischen Mitarbeiter Matthias Plazza aus Welschellen verstärkt. Er hat Rechtswissenschaften in Innsbruck und Padua studiert und anschließend in einer Anwaltskanzlei in Bozen gearbeitet. In seiner Freizeit engagiert er sich in mehreren Musikvereinen und ist Chorleiter der „Antervoisis“ in Untermoj.

Bezirk: Pustertal, Salten/Schlern

Pustertal, Salten/Schlern

