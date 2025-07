Dr. Florian Gasser: „Nicht gegen Amerika – aber für Europa!“

Von: Ivd

Washington D.C./Bozen – Im Rahmen des Transatlantic Youth Summit (TYS) in Washington D.C. 2025 diskutierten junge Führungskräfte aus Europa und den USA über drängende geopolitische Themen. Ein zentrales Thema war die aktuelle Politik der USA unter Präsident Donald Trump und deren Auswirkungen auf Europa, insbesondere auf Südtirol. Wir haben Dr. Florian Gasser, Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP), Wissenschaftler und Vertreter der Südtiroler Volkspartei zu seiner Einschätzung der aktuellen Politik von und mit den USA Fragen gestellt.

Herr Gasser, im Rahmen des TYS 2025 haben Sie sich intensiv mit aktuellen geopolitischen Herausforderungen auseinandergesetzt. Ein zentrales Thema war die Handelspolitik der USA unter Präsident Donald Trump. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der angekündigten Zölle auf europäische Produkte, insbesondere auf Südtiroler Unternehmen, ein?

Dr. Gasser: „Auch wenn viele wichtige Zielmärkte für Südtirol in Europa liegen, treffen amerikanische Zölle auf europäische Produkte auch uns in Südtirol direkt. Viele heimische Betriebe – beispielsweise aus dem Lebensmittelbereich oder Maschinenbau – exportieren in die USA. Wenn nun neue Handelsbarrieren entstehen, bedeutet das: höhere Kosten, mehr Bürokratie und weniger Planungssicherheit. In einem ohnehin schwierigen globalen Umfeld ist das für unsere Unternehmen eine zusätzliche Belastung.“

„Wichtig ist jetzt, dass Europa geschlossen auftritt und seine Interessen selbstbewusst vertritt. Südtirol kann dabei als Teil dieser europäischen Wirtschafts- und Wertegemeinschaft auftreten – mit klaren Forderungen nach fairen Handelsbedingungen und langfristiger Partnerschaft statt kurzfristiger Abschottung.“