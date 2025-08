Ehrenamt: Landesgesetz wird von Rom nicht angefochten

Von: luk

Bozen – Landesrätin Rosmarie Pamer hat in der Landesregierungssitzung am 5. August darüber informiert, dass der Ministerrat in seiner Sitzung am 4. August entschieden habe, das Landesgesetz zum Ehrenamt nicht anzufechten.

“Dies ist positiv und wichtig für unser Ehrenamt”, hob die Landesrätin hervor. Die Frage der Vermögensübertragung beim Wechsel vom staatlichen Register (RUNTS) ins Landesverzeichnis muss jedoch nochmals geklärt werden. “Wir arbeiten hier aktiv an einer Lösung, entweder in Form einer Durchführungsbestimmung oder über eine Anpassung im Kodex des Dritten Sektors”, berichtete Landesrätin Pamer.

Die Landesrätin wies zudem darauf hin, dass die Arbeiten zur Einrichtung des Landesverzeichnisses planmäßig laufen: “Die Durchführungsverordnungen zum Gesetz werden derzeit ausgearbeitet. Parallel dazu arbeitet die Südtiroler Informatik AG an der technischen Umsetzung des Verzeichnisses.“ Das Ziel sei es, das Landesverzeichnis bis Ende des Jahres zu aktivieren.