Elektromobilität nimmt Fahrt auf

Bozen – Mit einem ganzen Paket an Maßnahmen plant die Landesregierung, der Elektromobilität in Südtirol auf allen Ebenen Schwung zu verleihen. Auf einer Pressekonferenz im Landhaus 1 ist am 27. Februar die Maßnahmen vorgestellt worden.

“Der Mobilitätssektor ist derzeit für 44 Prozent der Treibhausgasemissionen in Südtirol verantwortlich”, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher. “Der Klimaplan Südtirol 2040 zielt darauf ab, den Verkehr mit Verbrennungsmotor durch einen höheren Anteil an E-Fahrzeugen um 40 Prozent zu verringern. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Personenkilometer im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 um 70 Prozent zu steigern. Und nicht zuletzt prüfen wir den Einsatz von Wasserstofftechnologien für spezifische Anwendungen.”

“Wir wollen vor allem ein Ziel erreichen, weniger Fahrten mit Autos und mehr Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für ein lebenswertes Südtirol und mehr Lebensqualität. Dafür wollen wir die Mobilitätsmittel noch besser vernetzen und durch die Mobilitätszentren bequem nutzbar machen”, unterstrich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Was die Elektromobilität betrifft, so habe Südtirol die Chance, sich als Vorreiter in Italien zu positionieren, erklärte Martin Vallazza, Direktor des Ressorts für Mobilität und Infrastrukturen: “Dafür müssen wir die Förderungen für E-Mobilität gezielt weiterentwickeln, durch günstige Tarife Anreize für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge schaffen und die Ladeinfrastruktur weiter ausbauen.”

Gezielte Förderung von E-Fahrzeugen und Ladesystemen

Auf 14,8 Prozent ist der Anteil von Elektrofahrzeugen an den privaten Neuzulassungen von Pkws in Südtirol im Jahr 2024 gestiegen. Zum Vergleich: In der EU betrug der Anteil 13,6 Prozent, in Italien 4,16 Prozent. Seit 2018 sind die Fördermittel für E-Mobilität in Südtirol kontinuierlich gesteigert worden: Allein 1,65 Millionen Euro hat das Land Südtirol im Jahr 2024 für den Ankauf von Elektrofahrzeugen bereitgestellt (2018 waren es 87.000 Euro). 806.546 Euro an Beiträgen wurden 2024 für die Installation von insgesamt 777 Ladesystemen ausbezahlt (2018 waren es 75.449 Euro für 77 Ladesysteme).

Günstige Ladetarife

Neue Wege geht man in puncto Ladetarife: Ab 1. März 2025 laden Kundinnen und Kunden der Landesenergiegesellschaft Alperia mit dem Tarif EasyCharge Plus ihr Elektrofahrzeug im Neogy-Netz in Südtirol zum Vorteilspreis von 0,35 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Für Nicht-Kunden beläuft sich der Tarif auf 0,45 Euro/kWh bzw. auf 0,55 Euro/kWh für Schnelllader. “Wenn man bedenkt, dass der Preis pro Kilowattstunde an den öffentlichen Schnellladesäulen in Italien und Europa zwischen 0,60 und 0,90 Euro liegt, ist das ein bedeutender Preisvorteil”, betont Alperia-Generaldirektor Luis Amort. Auch Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Bruneck und Brixen erhalten das vergünstigte Angebot. Es gilt vorerst bis Ende Februar 2026.

Ausbau der Ladeinfrastruktur im ganzen Land

Auch in der E-Infrastruktur sind die Ziele des Landes klar gesteckt: Bis Ende 2026 soll es insgesamt 1000 Ladepunkte in Südtirol geben. In jeder der 116 Gemeinden Südtirols wird mindestens eine Ladesäule für E-Autos verfügbar sein. “Aktuell gibt es 339 installierte bzw. für das erste Halbjahr 2025 geplante öffentliche Ladesäulen von Neogy im Land und damit doppelt so viele Ladepunkte. Dazu kommen innerhalb Juni 2026 weitere 116 Ladesäulen, die über den Pnrr2-Fonds finanziert sind”, erklärt Generaldirektor Amort.

Fit werden für die Elektromobilität

Um fit zu werden für die Elektromobilität, braucht es aber noch mehr – vor allem Information und Bewusstseinsbildung, wie Verena Schnitzer, Projektleiterin Green Mobility der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, betonte: “Wer schon einmal in Kontakt mit E-Fahrzeugen war, ist laut Studien eher bereit, sich dafür zu entscheiden. Initiativen wie der E-Drive Day im Safety Park setzen genau hier an.” Ist die Entscheidung für ein E-Fahrzeug gefallen, fördert das Land Südtirol den Kauf eines Elektroautos mit bis zu 4.000 Euro und die Installation einer Heimladestation mit bis zu 1.000 Euro.

Grüner Strom für die Verkehrswende

Der wachsende Bedarf an erneuerbarer Energie für batteriebetriebene Fahrzeuge muss gedeckt werden. Das Land setzt daher die Förderungen von Photovoltaikanlagen für Kleinunternehmen fort, die 2023 eingeführt wurde. Seither wurden über 45 Megawatt zusätzliche PV-Leistung installiert, heißt es aus dem Ressort von Landesrat Peter Brunner. Auch 2025 werden diese Fördermittel weiter nachgefragt, wie 60 allein im Jänner eingegangene Beitragsgesuche zeigen. “Darin liegt ein großes Potenzial des Landes auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft”, so Landeshauptmann Kompatscher abschließend.