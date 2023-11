Gratulation an Zoller-Frischauf: Als Obfrau bestätigt

Insbruck – Auf Einladung von Landesobfrau Patrizia Zoller Frischauf und des Landesgeschäftsführer Christoph Schultes hat vergangenen Samstag eine kleine Delegation der SVP-Generation 60+ am 17. Landestag des Tiroler Seniorenbundes in Innsbruck teilgenommen.

Der Vorsitzende Otto von Dellemann wurde durch die Stellvertreterin der G60+ Christine von Stefenelli vertreten und mit dabei waren auch die Bozner Bezirksvorsitzende der G60+ Annemarie Marchetti sowie Franz Hafner, Mitglied der Bozner Bezirksleitung der Generation 60+.

Auf der Tagesordnung des diesjährigen Landestages stand die Neuwahlwahl der Spitze des Tiroler Seniorenbund an. Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf wurde dabei einstimmig für die kommenden vier Jahre wiedergewählt.

Die stellvertretende Vorsitzende der Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei, Christine von Stefenelli gratulierte Zoller-Frischauf im Namen der Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei und dankte im Rahmen der Festversammlung in ihrer Grußbotschaft für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit.

„Die Generation 60+ wünscht Obfrau Zoller-Frischauf alles Gute und viel Erfolg für ihre weitere Amtszeit und freut sich darauf, mit dem Tiroler Seniorenbund auch in Zukunft einen regen fruchtbringenden Austausch pflegen zu können. Wir schätzen Frau Zoller-Frischauf sehr und sind überzeugt, dass sie wie bisher mit klaren Worten und Taten mit ganzer Kraft für die Anliegen der Senioren und Seniorinnen eintreten wird!“, so von Stefenelli.