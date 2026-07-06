Aktuelle Seite: Home > Politik > Hamas übergibt De-facto-Regierung im Gazastreifen auf
Hamas-Funktionäre bei der Ankündigung

Hamas übergibt De-facto-Regierung im Gazastreifen auf

Montag, 06. Juli 2026 | 12:45 Uhr
Hamas-Funktionäre bei der Ankündigung
APA/APA/AFP/EYAD BABA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen kündigt die Auflösung eines Komitees an, das bisher als De-facto-Regierung die zivile Verwaltung koordiniert hat. Das erklärte die Hamas am Montag auf einer Pressekonferenz in Deir al-Balah. Die Aufgaben sollen an eine mit unabhängigen Technokraten besetzte neue Verwaltung übergeben werden. Die Mitarbeiter blieben weiter im Dienst. Die Ankündigung bedeutet somit keinen vollständigen Machtverzicht.

Die Hamas signalisiert zwar ihre Bereitschaft, die zivile Verwaltung abzugeben, lehnt aber eine bedingungslose Entwaffnung ab, wie Israel sie will. Ob damit eine neue Verwaltung ihre Arbeit überhaupt aufnehmen kann, bleibt unklar. Ebenso offen ist, welchen Einfluss die Hamas im Hintergrund ausüben wird und wer die Verantwortung für die Sicherheitsstrukturen übernehmen soll.

Eine Entwaffnung der Hamas ist bisher die zentrale Bedingung dafür, dass eine neue Verwaltung eingesetzt werden kann. Für den Wiederaufbau des im Krieg gegen Israel weitgehend zerstörten Gazastreifens mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern wäre eine solche Verwaltung für Geberstaaten und internationale Organisationen eher akzeptabel als eine Hamas-Herrschaft.

Hamas gründete Parallelverwaltung im Gazastreifen

Nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2007 entstand eine Parallelverwaltung zur international anerkannten Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in Ramallah im Westjordanland. Während die politische und militärische Führung der Hamas strategische Entscheidungen trifft, kümmerte sich das “Komitee zur Überwachung und Koordinierung der Regierungsarbeit” um die zivile Verwaltung, also um Ministerien, Behörden, kommunale Dienstleistungen, den öffentlichen Dienst und eine Koordinierung der inneren Sicherheit. Faktisch fungierte dieses als Regierung, die jedoch international nicht anerkannt wurde.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Kommentare
67
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Kommentare
41
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Kommentare
30
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Kommentare
24
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine
Kommentare
22
Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 