Institutionelle Delegation aus Georgien zu Besuch in Meran

Dienstag, 03. März 2026
Meran – Eine institutionelle Delegation aus Georgien unter der Leitung der Generalkonsulin in Mailand, Natalia Kordzaia, und der Vizekonsulin Maia Mgebrishvili stattete Meran einen offiziellen Besuch ab. Dabei nahmen die Gäste an einem umfangreichen Programm von Treffen teil, die dem Austausch bewährter Praktiken und dem Vergleich gegenseitiger Erfahrungen in den Bereichen Tourismus und Infrastruktur gewidmet waren.

Während des zweitägigen Besuchs traf die Delegation mit der Geschäftsleitung der Merano 2000 Bergbahnen AG zusammen, mit der sie eine technische Besichtigung der Anlagen des Ski- und Wandergebiets durchführte.

Heute Vormittag wurden die Gäste von der Stadtregierung und vom Präsidenten des WineFestival, Helmuth Köcher, im Rathaus empfangen. Georgien nimmt seit über zwanzig Jahren an der renommierten Wein- und Gastronomiemesse teil, die jedes Jahr im November im Kurhaus stattfindet.

Während des offiziellen Gesprächs bekräftigten die Stadtregierung und die Mitglieder der georgischen Delegation ihren gemeinsamen Willen, die institutionellen Beziehungen zu stärken und die operativen Synergien zwischen Meran und Georgien im Hinblick auf eine auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtete Zusammenarbeit zu intensivieren.

Anschließend wurde die Delegation auch von der Leitung der Kurverwaltung empfangen, mit der die derzeit angewandten Strategien zur Tourismusförderung vertieft wurden.

Zur Delegation des kaukasischen Staates gehörten neben der Generalkonsulin Natalia Kordzaia und der Vizekonsulin Maia Mgebrishvili auch Jemal Gvazava, Assistent der Generalkonsulin, Lela Potskhverashvili, Leiterin der Abteilung für die Entwicklung touristischer Destinationen, Nationale Tourismusverwaltung Georgiens, Nana Kartvelishvili, leitende Spezialistin der Abteilung für die Entwicklung touristischer Produkte und Infrastrukturen, Ana Chikovani, Vizepräsidentin der Mountain Trails Agency, Irakli Burchuladze, Unternehmensleiter, Giorgi Murachashvili, stellvertretender Abteilungsleiter, Tamar Vachnadze, Leiterin der Abteilung Bergmanagement von Mestia, Davit Jararidze, Leiter des technischen Dienstes von Hatsvali und Nino Meskhi, Projektmanagerin der Abteilung Internationale Beziehungen und Analyse, an.

