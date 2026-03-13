Investitionen in die Nachhaltigkeit in Naturns

Von: mk

Naturns – Die Marktgemeinde Naturns setzt weiterhin auf kommunalen Klimaschutz. Bei der jüngsten Bilanzänderung gab der Gemeinderat grünes Licht für eine neue Fotovoltaikanlage, womit der Anteil der regenerativen Energie erhöht wird.

Dank konsequenter Maßnahmen und gezielter Investitionen in erneuerbare Energien konnte der CO₂-Ausstoß der gemeindeeigenen Gebäude, Anlagen und des Fuhrparks bereits im Jahr 2024 um beeindruckende 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Im Vergleich zum Basisjahr 2020 bedeutet dies sogar eine Gesamtreduktion um 64 Prozent – und damit wurde das Ziel, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken, bereits sechs Jahre früher erreicht.

„Das ist ein außergewöhnlicher Erfolg und zeigt, dass sich unser Einsatz auszahlt“, freut sich Bürgermeister Zeno Christanell und betont: „Diese starke Reduzierung kommt vorwiegend dadurch zustande, dass das Fernheizwerk wieder mit Biomasse betrieben wird. Das wirkt sich sehr positiv auf unsere CO₂-Bilanz aus.“ Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Hackschnitzel alle aus den Wäldern von Naturns stammen und damit nicht zuletzt auch jährlich eine lokale Wertschöpfung von rund 150.000 Euro erfolgt. „In Zeiten der globalen Unsicherheit ist auch eine höhere Autonomie bei der Energieversorgung durchaus relevant“, unterstreicht Christanell.

„Mit diesen Ergebnissen zeigt Naturns, dass der Weg zur Klimaneutralität keine Vision, sondern eine konkrete Realität sein kann. Die erreichten Fortschritte bestätigen unsere Arbeit – es bleibt aber noch viel zu tun”, hebt auch Umweltreferent Florian Gruber hervor.

Einen weiteren Beitrag leistet die Gemeinde durch ihre sieben gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen. Geht es nach dem Gemeinderat, so komme im Jahr 2026 noch zwei weitere dazu. Dafür wurden bei der letzten Bilanzänderung die noch notwendigen Mittel eingebaut. Sodass auf dem Dach beim Gebäude für das Betreute Wohnen und auf dem Dach der Feuerwehrhalle Naturns neue Fotovoltaikanlagen entstehen, mit 88,62 kWp bzw. 44,10 kWp.

Neben diesen Investitionen in die Nachhaltigkeit sah der Gemeinderat ebenfalls Gelder für die neue öffentliche Beleuchtung von Tabland (290.000 Euro), einen internen Umbau beim Seniorenwohnheim (150.000 Euro) und den Ankauf von öffentlichen Grünflächen am Etschufer (185.000 Euro) vor, sowie einen Kapitalbeitrag an die Erlebnistherme für den Bau eines Anwendungsbereiches mit Thermalwasser (54.250 Euro).