Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Gaza-Hilfslieferungen

Von: APA/Reuters/AFP

Israel hat den Grenzübergang Zikim im Norden des Gazastreifens für humanitäre Hilfslieferungen am Mittwoch geöffnet. Lkw mit Hilfsgütern könnten nun in den Küstenstreifen gelangen, teilte die zuständige israelische Behörde mit. Zuvor erklärte Israels Verteidigungsminister Israel Katz, den Radiosender der Armee schließen zu wollen. Er werde der Regierung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

Der Schritt sei notwendig, um den überparteilichen Charakter des Militärs zu wahren und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Der Sender soll den Plänen zufolge den Betrieb zum 1. März 2026 einstellen.

Ein Sprecher der die Abteilung des israelischen Verteidigungsministeriums für zivile Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten (COGAT) sagte, der Grenzübergang, auch als “Erez West” bekannt, bleibe “dauerhaft” geöffnet. Am 20. Oktober war bereits der Grenzübergang Kerem Shalom im Süden des Gazastreifens für humanitäre Hilfslieferungen geöffnet worden. Seit dem 10. Oktober gilt im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen eine Waffenruhe.