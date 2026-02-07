Aktuelle Seite: Home > Politik > Japan wählt Unterhaus – Klarer Sieg für Regierung erwartet
Japans Regierungschefin und Wahlfavoritin Sanae Takaichi

Japan wählt Unterhaus – Klarer Sieg für Regierung erwartet

Samstag, 07. Februar 2026 | 21:35 Uhr
Japans Regierungschefin und Wahlfavoritin Sanae Takaichi
APA/APA/AFP/PHILIP FONG
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Japan wählt am Sonntag ein neues Unterhaus. Letzten Umfragen zufolge zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) der neuen nationalkonservativen Partei- und Regierungschefin Sanae Takaichi ab. Demnach könnte die LDP ihre absolute Mehrheit in der mächtigen Parlamentskammer zurückerobern. Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte bei den vorherigen Wahlen sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus die Mehrheit verloren.

Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ). Bald darauf werden erste Trendberichte japanischer Medien auf Basis von Wählerbefragungen erwartet. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist allerdings das winterliche Wetter, starke Schneefälle könnten den Urnengang behindern.

Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden. Sie genießt sehr hohe Umfragewerte und hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition regelrecht überrumpelt. Die größte Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans, und der langjährige LDP-Partner Komeito schlossen sich eilig zur Zentristischen Reformallianz zusammen.

Die neue Partei versteht sich als liberale Alternative zur stramm rechten Takaichi. Doch Umfragen sagen deutliche Verluste voraus. Hingegen könnte die LDP mit ihrem neuen Mitte-Rechts-Partner Ishin Umfragen zufolge sogar auf eine Zweidrittelmehrheit kommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
105
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
43
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
36
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 