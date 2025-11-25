Aktuelle Seite: Home > Politik > Luftangriffe auf Kiew – Einschläge in Wohnhäusern gemeldet
Ukrainische Luftwaffe bekämft russische Drohnen

Luftangriffe auf Kiew – Einschläge in Wohnhäusern gemeldet

Dienstag, 25. November 2025 | 07:28 Uhr
Ukrainische Luftwaffe bekämft russische Drohnen
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Von: APA/dpa/Reuters

Trotz laufender Friedensgespräche hat das russische Militär Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Die ukrainische Hauptstadt sei mit Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen attackiert worden, berichteten ukrainische Medien unter Verweis auf die Militärverwaltung. Es gebe mindestens ein Todesopfer. Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Grenzregion Rostow wurden indes den örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet.

Das Internetportal “The Kyiv Independent” und der Sender RBC Ukraine berichteten am Dienstag, dass laut dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko mehrere Wohngebäude getroffen worden und in Flammen aufgegangen seien. Ein 22-stöckiges Hochhaus musste demnach evakuiert werden. Aus verschiedenen Stadtbezirken seien Explosionen und Stromausfälle gemeldet worden. Es gebe mindestens sieben Verletzte.

“Massiver kombinierter Angriff”

Das ukrainische Energieministerium sprach den Berichten zufolge von einem “massiven kombinierten Angriff” auf die Energieinfrastruktur. Die ukrainische Luftwaffe habe eine landesweite Warnung vor Raketenangriffen ausgegeben, nachdem russische Kampfflugzeuge von Stützpunkten innerhalb Russlands aufgestiegen waren.

Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion. Gerade nachts attackieren die Angreifer ukrainische Städte immer wieder mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen.

Tote bei ukrainischem Angriff auf Rostow

Bei dem ukrainischen Luftangriff auf Rostow sind drei Menschen getötet und zehn weitere Menschen verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Juri Sljussar am Dienstag mit. In der benachbarten Region Krasnodar wurden laut Gouverneur Weniamin Kondratjew bei einem ukrainischen Drohnenangriff sechs Menschen verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe in der Nacht landesweit 249 ukrainische Drohnen abgefangen.

Aktuell laufen intensive Gespräche zwischen der Ukraine, europäischen Verbündeten und den USA über eine Grundlage für eine mögliche Friedenslösung. Es ist nach wie vor unklar, wie ein dauerhaft tragfähiger Kompromiss zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland aussehen könnte.

