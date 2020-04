“Phase 2” in Südtirol: Innerhalb Mai soll fast alles öffnen

Bozen – Innerhalb Mai soll in Südtirol fast alles wieder öffnen. Das berichtet heute das Tagblatt Dolomiten und geht dabei näher auf das in Ausarbeitung befindliche Landesgesetz für “Phase 2” ein.

Dieses könnte schon am nächsten Donnerstag, den 7. Mai, vom Landtag genehmigt werden: Bereits tags darauf, den 8. Mai, könnte in Südtirol der Einzelhandel wieder öffnen. Für Friseure, Schönheitspfleger und Fitnessstudios soll der Neustart am 11. Mai erfolgen. Am 18. Mai gingen in Südtirol Bars und Restaurants auf; die Hotels am 25. Mai. Diese Termine sind noch nicht offiziell, sondern wurden gestern auf Regierungs- und Verbandsebene genannt.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen “Dolomiten”-Ausgabe!