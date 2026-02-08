Aktuelle Seite: Home > Politik > Portugal bestimmt in Stichwahl neuen Präsidenten
Portugal-Wahl: Sozialist Seguro gegen Rechtsaußen Ventura

Portugal bestimmt in Stichwahl neuen Präsidenten

Sonntag, 08. Februar 2026 | 07:13 Uhr
Portugal-Wahl: Sozialist Seguro gegen Rechtsaußen Ventura
APA/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA/FILIPE AMORIM
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In Portugal entscheiden die Menschen am Sonntag in einer Stichwahl, wer neuer Präsident des Landes wird. Der gemäßigte Sozialist António José Seguro tritt gegen den Rechtspopulisten André Ventura an. Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Jänner auf rund 31 Prozent der Stimmen. Ventura, der Chef der rechtsaußen stehenden Chega-Partei, erreichte 23,5 Prozent.

In der zweiten Runde werden Ventura kaum Chancen eingeräumt – Seguro liegt der jüngsten Umfrage zufolge mit 67 Prozent klar vorn. Die Stichwahl findet statt, während Portugal von schweren Unwettern heimgesucht wird. Dies könnte zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung führen. Eine Forderung Venturas, die Wahl wegen der starken Regenfälle und Überschwemmungen zu verschieben, wurde abgelehnt.

