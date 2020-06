Rassismus: Umbenennung der Negerhütte gefordert

Bozen – Im Rahmen der weltweiten Proteste gegen Rassismus nach mehreren Toten durch Polizeigewalt in den USA ist auch die Negerhütte in Südtirol ins Visier geraten, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

In Deutschland wurde eine Petition ins Leben gerufen, mit der eine Umbenennung der Schutzhütte im Gadertal gefordert wird. Die Promotoren wenden sich unter anderem an den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Bislang wurden rund 7.000 Unterschriften gesammelt (Stand 26. Juni 2020).

Die Betreiber der Schutzhütte erklären unterdessen auf Facebook, dass der Name vom lateinischen Begriff „niger“ – auf Deutsch schwarz – und nicht vom deutschen Ausdruck „Neger“ herrührt.

Aktuelle Geschehnisse sorgen weltweit für Angst, Trauer und Wut. Sie führen dazu, dass diskriminierende Strukturen in… Pubblicato da Capanna nera su Mercoledì 24 giugno 2020

„Wir sprechen uns deutlich gegen jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung aus. Jeder Gast, egal welcher Herkunft, war schon immer und ist bei uns stets herzlich willkommen. Selbstverständlich verstehen wir den öffentlichen Unmut und werden Schritte ergreifen, sodass unsere traditionelle Skihütte auch weiterhin ein einladender Ort für jeden bleibt“, erklären die Betreiber auf Facebook weiter.

STF: „Nach Negerhütte auch Nigerhütte und Moritz verbieten lassen?“

Mit Unverständnis auf die Kritik reagiert auch die Süd-Tiroler Freiheit. Sprachwissenschaftler und Toponomastikexperte Cristian Kollmann von der Bewegung meint zur Forderung: „Der Begriff Neger ist, etymologisch betrachtet, nicht wertend. Er stammt aus dem lateinischen Adjektiv niger, was ‘schwarz’ bedeutet. Dieses Wort lebt fort in zahlreichen romanischen Sprachen wie z.B. in fassanisch neigher. Entsprechend oft kommt es auch in Eigennamen und Flurnamen vor und bezeichnet dabei schwarze oder schwärzliche Gegenstände oder Fluren.“

So sei zum Beispiel die Negerhütte nach ihrem schwarzen Erscheinungsbild, da mit Steinkohleteeröl bestrichen, benannt. In Tiers gebe es einen Geländerücken, den Alten Niger. Nach ihm benannt seien z.B. das Nigertal, der Nigerpass und die Nigerhütte.

„Dass all diese Bezeichnungen in keinem Fall etwas mit dem Schwarzafrikaner zu tun haben, liegt auf der Hand, und um so absurder ist die Forderung nach der Umbenennung der Negerhütte. Folgt man dieser Forderung, müsste man in einem nächsten Schritt auch beispielsweise die Nigerhütte umbenennen oder den Vornamen Moritz verbieten lassen, weil dieser von Mauritius stammt, woraus sich auch unser Wort Mohr ableitet“, erklärt Kollmann.