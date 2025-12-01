Aktuelle Seite: Home > Politik > So holen Bürger ihre ‚Carta dedicata a te 2025‘ in Bozen ab
Gemeinde Bozen informiert

So holen Bürger ihre ‚Carta dedicata a te 2025' in Bozen ab

Montag, 01. Dezember 2025 | 15:15 Uhr
Carta Dedicata
Stadtgemeinde Bozen
Von: Ivd

Bozen – Die Bürger werden informiert, dass auf der Website der Gemeinde Bozen die Ranglisten der Begünstigten der „Carta dedicata a te 2025“ verfügbar sind. Die Einsicht ist über die eigene ISEE-Protokollnummer möglich.

Den Begünstigten wurde ein Einschreiben zur Bestätigung zugesandt, das die Anweisungen für die Abholung der Karte bei den angegebenen Postämtern enthält. Für Personen, die erst ab diesem Jahr Anspruch auf die Leistung haben, wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund der knappen Fristen möglich ist, sich – falls das Schreiben noch nicht eingetroffen ist – ab heute 9.00 bis 12.00 Uhr, im Gemeinde Bozen – Gumergasse 7, erster Stock, Büro 126 einzufinden. Es wird jedoch empfohlen, die nächsten Tage auf den Erhalt des Einschreibens zu warten.

Für Personen, die die Leistung in den Vorjahren bereits bezogen haben, wird der Betrag automatisch auf die bereits vorhandene Karte gutgeschrieben, ohne dass ein Gang zum Postamt erforderlich ist.

Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Funktionsstörung der Karte kann ein Duplikat in jedem Postamt beantragt werden. Dafür sind folgende Unterlagen vorzulegen: ein gültiges Ausweisdokument; die Steuernummer oder die Gesundheitskarte; sowie im Falle von Diebstahl oder Verlust die Anzeige bei den zuständigen Behörden.

Es wird daran erinnert, dass die Karte bis spätestens 16. Dezember 2025 durch einen ersten Einkauf aktiviert werden muss und der verfügbare Betrag bis spätestens 28. Februar 2026 verwendet werden muss.

Bezirk: Bozen

