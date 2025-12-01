Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Bozen ist eine der verschneitesten Städte Europas
Wo in Europa am ehesten Schnee fällt

Bozen ist eine der verschneitesten Städte Europas

Montag, 01. Dezember 2025 | 15:35 Uhr
Von: Ivd

Bozen – Pünktlich zum Start der Adventszeit hat die Buchungsplattform Omio eine umfangreiche Analyse veröffentlicht, die zeigt, in welchen europäischen Städten Reisende im Winter am zuverlässigsten Schnee finden. Grundlage sind 50 Jahre meteorologische Daten aus 50 Städten. Das Ergebnis: Bozen gehört europaweit zu jenen Orten, in denen der Winter besonders verlässlich weiß ausfällt – und liegt damit sogar vor vielen alpinen Destinationen.

Bozen unter den Top-zehn Europas

Mit einer Schneewahrscheinlichkeit von 92 Prozent in den Wintermonaten belegt Bozen Platz acht im europäischen Ranking. Vor allem im Januar steigt die Wahrscheinlichkeit auf 96 Prozent. Damit ist die Landeshauptstadt laut Analyse das schneesicherste Ziel Italiens.

Die Kombination aus Lage am Alpenhauptkamm, Dolomitenblick und Weihnachtsmärkten mache Bozen zu einem der attraktivsten Winterziele Italiens, heißt es in der Auswertung.

Nur arktische Städte liegen vor Bozen

Angeführt wird die Rangliste von Rovaniemi, Tromsø, Kiruna sowie klassischen Wintersportorten wie Zermatt und Innsbruck – allesamt mit einer Schneewahrscheinlichkeit von 99 Prozent. Dahinter folgen osteuropäische Städte wie Zakopane und Brașov, bevor Bozen als erste italienische Stadt erscheint.

Weitere italienische Städte im Ranking

Neben Bozen schafften es drei weitere Städte Italiens unter die Top-20 der schneesichersten europäischen Winterziele:

  • Turin: 55 Prozent Schneewahrscheinlichkeit, besonders im Januar.
  • Mailand: 29 Prozent – selten, aber in manchen Wintern eindrucksvoll.
  • Verona: 19 Prozent – wenn Schnee fällt, verwandelt er die Altstadt in eine romantische Kulisse.

Was die Analyse zeigt

Omio definiert einen Schneetag als einen Tag mit mindestens einem Zentimeter Schneedecke. Entscheidend ist also nicht der Niederschlag, sondern die tatsächliche Schneebedeckung. Auf dieser Basis wurde ein Schneeindex für die Wintermonate Dezember, Januar und Februar berechnet.

Für Südtirol ist das Ergebnis eindeutig: Der Winter bleibt ein verlässliches Markenzeichen, und Bozen ist eines der wenigen urbanen Zentren Europas, in dem Schnee nach wie vor häufig fällt – trotz milderer Trends der vergangenen Jahre.

