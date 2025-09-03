Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine-Unterstützer beraten über Sicherheitsgarantien
Ukraine-Unterstützer beraten über Sicherheitsgarantien

Mittwoch, 03. September 2025 | 21:30 Uhr
Von: APA/dpa

Die in der sogenannten Koalition der Willigen vereinten Unterstützerländer der Ukraine beraten am Donnerstag (10.00 Uhr) in Paris über Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand. Unter dem Vorsitz von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premiers Keir Starmer werde das von den rund 30 Ländern erarbeitete Konzept weiter konkretisiert, hieß es aus dem Élysée-Palast. Dabei gehe es unter anderem um eine Stärkung der ukrainischen Armee.

Weitere Themen könnten das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine sowie um die Einbindung der USA in die Sicherheitszusagen an das von Russland angegriffene Land, hieß es weiter. Im Anschluss an die Beratungen soll US-Präsident Donald Trump per Telefon informiert werden, wie der Élysée-Palast mitteilte.

Koalition will auch über Konsequenzen für Russland beraten

Bei dem Treffen will die Koalition auch über Konsequenzen für Russland beraten, weil das Land sich hartnäckig einer Friedenslösung verweigere und seinen Angriffskrieg fortsetze. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte bereits am Mittwochabend von Macron zu Beratungen im Élysée-Palast empfangen werden. Konkrete Ansagen dazu, welches Land sich auf welche Weise und mit welchen militärischen Mitteln an den Sicherheitsgarantien beteiligt, werden in Paris nicht erwartet.

Die Unterstützerländer der Ukraine schlossen ihre Vorbereitungen für militärische Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land nach Angaben von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch ab. Dank der Vorarbeit der Armeechefs seit dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus Mitte August seien die Europäer nun bereit, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, sobald ein Friedensabkommen unterzeichnet sei, sagte Macron beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Abend im Élysée-Palast in Paris.

“Die Beiträge, die vorbereitet, dokumentiert und heute Nachmittag auf Ebene der Verteidigungsminister unter strengster Geheimhaltung bestätigt wurden, lassen uns sagen: Diese Arbeit ist abgeschlossen und wird nun politisch gebilligt werden”, sagte Macron. Nach den Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen an diesem Donnerstag in Paris könne dann gesagt werden, “dass wir bereit sind für einen robusten, dauerhaften Frieden für die Ukraine und für die Europäer”.

Selenskyj setzt auf Koalition der Willigen

Selenskyj äußerte sich überzeugt, dass die Sicherheitsgarantien nicht nur eine theoretische Zusage, sondern eine praktische Unterstützung für die Ukraine seien. Auch frühere Initiativen zur Verteidigung der Ukraine, an die anfänglich niemand geglaubt habe, seien umgesetzt worden und funktionierten. Er glaube an die Koalition der Willigen unter französischer und britischer Führung.

Bei den Sicherheitsgarantien soll es um eine Stärkung der ukrainischen Armee, das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine sowie um die Einbindung der USA in die Sicherheitszusagen gehen.

