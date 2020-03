Coronavirus: Zahl der Todesopfer steigt auf 26

Bozen – Das Coronavirus bestimmt auch in Südtirol derzeit das öffentliche Leben. Auch bei uns müssen Personen mit einschneidenden Veränderungen in ihrem Alltag zurechtkommen.

Um Journalisten und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich aus seriöser und vertrauenswürdiger Quelle zu informieren und gleichzeitig Menschenansammlungen zu vermeiden, hält die Landesregierung täglich ab 16.30 Uhr eine virtuelle Pressekonferenz.

Heute geht es – wie bereits am Donnerstag – hauptsächlich um das Thema Gesundheit: Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann sowie die Direktorin Department für Gesundheitsvorsorge Dagmar Regele stehen dann den Medien Rede und Antwort.

Wie Landesrat Thomas Widmann bei der Pressekonferenz erklärte, ist die Anzahl der Todesopfer auf 26 angestiegen. Bis Samstag wurden 3.501 Personen getestet, in 623 Fällen fiel der Test positiv aus, während 2011 Personen unter Quarantäne stehen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat die neue Verordnung vorgestellt. Nun müssen alle Geschäfte auch am Sonntag schließen, wobei es in erster Linie um Lebensmittelgeschäfte geht. An Werktagen ist nur mehr eine Öffnungszeit bis maximal 19.00 Uhr am Abend vorgesehen.