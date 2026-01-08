Aktuelle Seite: Home > Politik > Von der Leyen und Costa bei Syriens Präsident Sharaa
Syriens Präsident bekommt Besuch aus der EU

Von der Leyen und Costa bei Syriens Präsident Sharaa

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 22:42 Uhr
Syriens Präsident bekommt Besuch aus der EU
APA/APA/SANA/HANDOUT
Von: APA/AFP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa reisen nach Syrien und treffen dort am Freitag den syrischen Präsidenten Mohammed al-Sharaa in Damaskus. Bei dem Treffen soll es nach Angaben der EU-Kommission um die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen. Es ist der erste Besuch der EU-Spitzen in Syrien seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024.

Al-Sharaa bemüht sich um internationale Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes. Der Frieden in dem Land ist nach Jahren des Bürgerkriegs nach wie vor zerbrechlich. In Aleppo gab es zu Beginn der Woche tödliche Gefechte zwischen Soldaten der islamistischen syrischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern. Die EU ist ein wichtiger Geldgeber für Damaskus und hat die während des Bürgerkriegs verhängten Sanktionen zurückgenommen.

