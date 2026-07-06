Aktuelle Seite: Home > Politik > Wie beliebt sind Bürgermeister? – Spitzenwerte für Corrarati und Ianeselli
Funaro schreibt Geschichte

Wie beliebt sind Bürgermeister? – Spitzenwerte für Corrarati und Ianeselli

Montag, 06. Juli 2026 | 12:04 Uhr
Claudio Corrarati
Facebook/Claudio Corrarati
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Trient – Die aktuelle Beliebtheitsstudie „Governance Poll 2026“, durchgeführt von Noto Sondaggi für die renommierte Wirtschaftstageszeitung Il Sole 24 Ore, liefert ein klares Stimmungsbild zum Wählervertrauen in Italiens Kommunalpolitik. Beim Bürgermeister-Ranking landen die Städte Bozen und Trient im oberen Mittelfeld – mit einer erfreulichen Tendenz: Beide Gemeindeoberhäupter konnten ihre Werte im Vergleich zum damaligen Wahlergebnis weiter ausbauen.

Der Erste Bürger der Stadt, Franco Ianeselli, sichert sich mit soliden 56 Prozent Zustimmung den 22. Platz im nationalen Ranking. Er liegt damit 1,4 Prozentpunkte über seinem Ergebnis bei der Stichwahl.

Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati landet mit 54,5 Prozent auf dem 36. Platz, kann jedoch im Vergleich zum zweiten Wahlgang der Kommunalwahlen ein deutliches Plus von 3,5 Prozentpunkten verbuchen.

An der Spitze der Rangliste gibt es unterdessen ein Novum: Erstmals führt eine Frau das Ranking der beliebtesten Gemeindechefs Italiens an. Florenz’ Bürgermeisterin Sara Funaro erobert Platz eins, gefolgt von Marco Fioravanti (Ascoli) auf Rang zwei und Gaetano Manfredi (Neapel) auf dem dritten Platz.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Kommentare
67
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Kommentare
41
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Kommentare
30
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Kommentare
24
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine
Kommentare
22
Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 