Wien hat Jahresziel bei Sonnenstrom erreicht

Von: apa

Die Stadt Wien hat ihr für heuer gestecktes Ziel in Sachen Sonnenstrom schon im November erreicht. Wie das Büro von Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) der APA mitteilte, wurden die erhofften 250 MWp (Megawattpeak) bereits um 58 MWp übertroffen – man steht also bei 308 MWp. Möglich wurde dies durch insgesamt 16.700 Anlagen, die rein rechnerisch rund 90.000 Haushalte mit Energie versorgen.

Im Rathaus zeigt man sich zuversichtlich, dass die Wachstumskurve weiter nach oben geht. Bis 2030 soll ein Viertel aller Wiener Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden können, was so auch im rot-pinken Regierungsprogramm steht. Nötig ist dafür laut Czernohorszky eine Gesamtleistung von 800 MWp. Heuer seien bereits rund 4.000 PV-Anlagen dazugekommen, berichtete er. Knapp 60 MWp stammen direkt von stadteigenen Gebäuden und Flächen.

Möglich sei der Ausbau durch eine Kombination aus Förderungen, Beratung, einfachen Genehmigungsverfahren sowie Partnerschaften mit Betrieben, wurde betont. Private, Unternehmen und die Stadt würden so ein “Dreieck der Nachhaltigkeit” bilden, hob der Stadtrat hervor.