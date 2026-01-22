AHL: Broncos gewinnen Derby gegen Meran

Von: ka

Bozen – Asiago setzte sich am Donnerstag in der Verlängerung gegen die Red Bull Hockey Juniors durch und feierte damit bereits den achten Ligasieg in Folge. Die Italiener rückten damit der direkten Play-off-Qualifikation immer näher. Während Sisak den ersten Saisonsieg gegen Cortina bejubelte, revanchierte sich Zell am See beim Schlusslicht Unterland. Zudem entschied Sterzing das Derby gegen Meran für sich.

HC Migross Asiago – Red Bull Hockey Juniors 6:5 OT (1:2, 4:0, 0:3)

Asiago baute seine Siegesserie mit einem Overtime-Erfolg gegen die Juniors auf acht Spiele aus. Der Tabellenführer aus Salzburg startete stark und führte früh mit 2:0. Noch vor der ersten Pause gelang den Italienern der Anschlusstreffer, bevor sie im Mittelabschnitt vor über 1.600 Fans ein Offensivfeuerwerk zündeten: Porco traf doppelt, Mbow und F. Rigoni #19 sorgten für einen klaren 5:2-Zwischenstand. Im Schlussdrittel machten die Juniors mit zwei schnellen Toren das Spiel wieder spannend. Zwölf Sekunden vor der Schlusssirene rettete Kapitän Gesson sein Team mit dem Ausgleich in die Verlängerung – doch dort hatte Asiago das bessere Ende: Bellini traf sechs Sekunden vor dem Ende der Overtime zum 6:5-Endstand und brachte Asiago damit der direkten Playoff-Qualifikation ein Stück näher.

KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro 6:5 (3:1, 0:1, 3:3)

Im dritten Saisonduell behielt Sisak erstmals die Oberhand. Vor über 1.500 Zuschauern erspielten sich die Gastgeber rasch eine Zwei-Tore-Führung und gingen mit einem 3:1-Vorsprung in die erste Pause. Im Mittelabschnitt verkürzte Cortina auf 3:2, ehe sich im Schlussdrittel ein offener Schlagabtausch entwickelte. Juric mit seinem zweiten Treffer und Puzic im Powerplay erhöhten auf 6:3, doch Massimo Pietroniro brachte Cortina mit zwei Toren binnen 38 Sekunden wieder heran. Am Ende rettete Sisak den knappen 6:5-Erfolg und feierte den vierten Heimsieg in Folge, während Cortina die fünfte Auswärtsniederlage in Serie hinnehmen musste.

Hockey Unterland Cavaliers – EK Die Zeller Eisbären 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)

Zell am See revanchierte sich eindrucksvoll für die klare Heimniederlage Ende November (1:5). Der amtierende Meister führte nach dem ersten Drittel bereits mit 2:0. Spät im zweiten Abschnitt trafen die Pinzgauer drei Mal innerhalb von 71 Sekunden – Huard schnürte dabei seinen Doppelpack. Obwohl Unterland kurz darauf verkürzte, war die Partie vorentschieden. Im Schlussdrittel erzielte der letztjährige Liga-MVP Szypula nach langer Verletzungspause wieder ein Tor, ehe Schmid mit seinem zweiten Treffer den 7:2-Endstand fixierte.

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Meran/o Pircher 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Sterzing entschied auch das dritte Saisonderby gegen Meran für sich. Die Hausherren gingen bereits in der dritten Minute durch Soraruf in Führung, Tomasini glich kurz darauf aus. Danach sahen die Fans eine umkämpfte Partie, bis Sproviero im Powerplay in Minute 50 erneut traf. Diese knappe Führung verteidigten die Broncos bis zum Ende und wahrten damit ihre Chancen auf die Top 5.

Alps Hockey League Do, 22.01.2026:

KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro 6:5 (3:1, 0:1, 3:3)

Referees: BERGANT, METZINGER, Jeram, Wendner

Goals SIS: Larionovs (1.), V. Idzan (7.), Juric (16., 53.), Dumcius (50.), Puzic (56./PP)

Goals SGC: Kalajanniska (13.), Pompanin (24.), Stoffling (52./PP), M. Pietroniro (56., 57.)

HC Migross Asiago – Red Bull Hockey Juniors 6:5 OT (1:2, 4:0, 0:3)

Referees: PINIE, RIVIS, Grisenti, Ilmer

Goals HCA: Magnabosco (16.), Porco (25./PP, 37./SH), Mbow (30.), F. Rigoni #19 (35.), Bellini (65.)

Goals RBJ: Juhola (4., 43.), Baumann (7./PP), Warnecke (41.), Gesson (60.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Meran/o Pircher 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Referees: OREL, UNTERWEGER, Abeltino, Wucherer

Goals WSV: Soraruf (3.), Sproviero (50.)

Goal HCM: Tomasini (6.)

Hockey Unterland Cavaliers – EK Die Zeller Eisbären 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)

Referees: GIACOMOZZI, SORAPERRA, Callovini, Rivis

Goals HCU: E. Potsinok (40.), Galimberti (54./PP)

Goals EKZ: Schmid (9.), Huard (19., 39.), Wilfan (38.), Stiegler (38.), Szypula (44./PP)