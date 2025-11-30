AHL: Sterzing mit Heimsieg gegen Meran

Von: ka

Sterzing – Im einzigen Spiel des Tages feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan einen 3:1-Heimsieg gegen den HC Meran/o Pircher. Nach 50 torlosen Minuten fiel die Entscheidung zugunsten des Tabellensiebten erst in den letzten Spielminuten.

Alps Hockey League: So, 30.11.2025:

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Meran/o Pircher 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Referees: OREL, UNTERWEGER, Cristeli, Wucherer.

Goals WSV: 1:0 Sproviero F. (51.), 2:1 Conci D. (55.), 3:1 Cianfrone B. (60./EN)

Goal HCM: Fuchs J. (54./PP1)