AHL: Sterzing mit Heimsieg gegen Meran

Von: ka
Sterzing – Im einzigen Spiel des Tages feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan einen 3:1-Heimsieg gegen den HC Meran/o Pircher. Nach 50 torlosen Minuten fiel die Entscheidung zugunsten des Tabellensiebten erst in den letzten Spielminuten.
Daniele Frusone Für Sterzing war es bereits der vierte Sieg in Folge, während Meran, nur auf Tabellenplatz zwölf, die sechste Niederlage in Serie kassierte. In einer sehr ausgeglichenen Partie fielen alle vier Tore in den letzten zehn Minuten: Zunächst brachte Franco Sproviero die Hausherren in Führung, doch Jakob Fuchs glich in der 54. Minute für die Gäste aus. Nur elf Sekunden später sorgte Davide Conci für den 2:1-Game-Winner, und 26 Sekunden vor Schluss machte Bryson Cianfrone per Empty-Netter alles klar. Im zweiten Saisonduell war es der zweite Sieg für die Broncos.
Alps Hockey League: So, 30.11.2025:
Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Meran/o Pircher 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Referees: OREL, UNTERWEGER, Cristeli, Wucherer.
Goals WSV: 1:0 Sproviero F. (51.), 2:1 Conci D. (55.), 3:1 Cianfrone B. (60./EN)
Goal HCM: Fuchs J. (54./PP1)
