Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Unterland Cavaliers und Gröden mit Siegen
Knappe Niederlage für Wipptal Broncos

AHL: Unterland Cavaliers und Gröden mit Siegen

Samstag, 07. Februar 2026 | 22:59 Uhr
Cuglietta_Castlunger_Rittner_Buam_SkyAlps-HC_Gherdëina_07_02_26_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Am Samstag beendete der EK Zeller Eisbären die beeindruckende Siegesserie von Asiago und verteidigte damit die Führung in der Master Round. Auch die Red Bull Hockey Juniors durften jubeln – sie feierten ihren ersten Sieg in der Zwischenrunde.

Während Cortina in der Qualification Round A den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbaute, gelang Unterland mit einem Shutout der erste Erfolg. In der Qualification Round B startete Gröden mit einem Auswärtssieg in die nächste Phase.

Master Round

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Nach elf Liga-Siegen in Folge musste sich Asiago erstmals wieder geschlagen geben. Zell am See ging bereits in der siebten Minute durch Coffman in Führung. Porco glich in einem ausgeglichenen ersten Drittel noch vor der Pause aus, ehe Rappold im Mittelabschnitt erneut für die Gäste traf. Ein weiterer Treffer von Coffman stellte auf 3:1 – ein Vorsprung, den die Eisbären mit einer starken Defensivleistung und Goalie Schmidt im Rücken über die Zeit brachten. Damit bleibt Zell am See Tabellenführer der Master Round.

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Die Juniors kehrten mit einem hart erkämpften 4:3-Erfolg gegen Sterzing auf die Siegerstraße zurück. Nach der Führung durch Eliseev im ersten Drittel drehte Sterzing die Partie im zweiten Abschnitt kurzzeitig, doch Salzburg glich aus und legte im Schlussdrittel erneut vor. Cianfrone traf in Minute 50 zum 3:3, ehe Eliseev nur 29 Sekunden später mit seinem zweiten Treffer den Gamewinner erzielte. Für die Broncos war es die zweite Auswärtsniederlage in der Master Round.

Qualification Round A

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 4:6 (1:0, 1:5, 2:1)
Dank eines furiosen Mittelabschnitts feierte Cortina den fünften Sieg in Serie. Meran ging durch Nousiainen zunächst in Führung, doch die Gäste drehten im zweiten Drittel mit fünf Treffern das Spiel zu ihren Gunsten. Kalajanniska schnürte dabei einen Hattrick und stellte kurz vor der zweiten Pause auf 5:2. Trotz eines späten Doppelpacks von Cruseman sorgte Kalajanniska mit seinem vierten Treffer – ins leere Tor – für die endgültige Entscheidung.

Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Unterland feierte den ersten Sieg in der Qualifikationsrunde. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Santer die Hausherren im zweiten Abschnitt in Führung. Kitzbühel fand auch im Schlussdrittel kein Mittel gegen den überragenden Goalie Giovanelli, der alle 34 Schüsse abwehrte und ein Shutout verbuchte. In der letzten Minute sorgte Erik Potsinok mit dem 2:0 für die Entscheidung. Die Cavaliers rückten damit auf Rang drei vor.

Qualification Round B

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Nach einem intensiven, aber torlosen ersten Drittel brachte Welychka die Rittner in Führung. Danach aber drehte Gröden dank Luisetti und Schiavone (PP) das Spiel noch vor der zweiten Pause. Welychka glich kurz nach Wiederbeginn mit seinem zweiten Treffer aus, doch Dostalek stellte nur drei Minuten später erneut auf Führung für Gröden. Trotz druckvoller Schlussphase fanden die Buam keinen Weg mehr an Goalie Endre vorbei. Gröden sicherte sich somit im ersten Spiel der Qualification Round B drei wichtige Punkte, während Ritten die erste Niederlage kassierte.

Alps Hockey League: Master Round:

Sa, 07.02.2026:
Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Referees: HLAVATY, OREL, Legat, Wucherer
Goals RBJ: Eliseev (16., 50.), Auer (37.), Gesson (42.)
Goals WSV: Conci (26./PP), Rämö (31.), Cianfrone (50.)

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Referees: LAZZERI, RIVIS, Bergelj, Miklic
Goal HCA: Porco (17.)
Goals EKZ: Coffman (7., 48.), Rappold (36.)

Qualification Round A:

Sa, 07.02.2026:
Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Referees: MOSCHEN, PINIE, Abeltino, Fleischmann
Goals HCU: Santer (38.), E. Potsinok (60.)

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 4:6 (1:0, 1:5, 2:1)
Referees: BULOVEC, LEBEN, Fecchio, Grisenti
Goals HCM: Nousiainen (9., 34.), Cruseman (57., 60.)
Goals SGC: Alvera (21.), Kalajanniska (27./PP, 31., 39., 60./EN), Stoffling (29./PP)

Qualification Round B:

Sa, 07.02.2026:
Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Referees: PIRAS, STEFENELLI, Cusin, Rivis
Goals RIT: Welychka (28., 41.)
Goals GHE: Luisetti (36.), Schiavone (38./PP), Dostalek (44.)

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
105
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
50
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
43
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
37
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 