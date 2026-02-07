AHL: Unterland Cavaliers und Gröden mit Siegen

Von: ka

Bozen – Am Samstag beendete der EK Zeller Eisbären die beeindruckende Siegesserie von Asiago und verteidigte damit die Führung in der Master Round. Auch die Red Bull Hockey Juniors durften jubeln – sie feierten ihren ersten Sieg in der Zwischenrunde.

Während Cortina in der Qualification Round A den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbaute, gelang Unterland mit einem Shutout der erste Erfolg. In der Qualification Round B startete Gröden mit einem Auswärtssieg in die nächste Phase.

Master Round

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Nach elf Liga-Siegen in Folge musste sich Asiago erstmals wieder geschlagen geben. Zell am See ging bereits in der siebten Minute durch Coffman in Führung. Porco glich in einem ausgeglichenen ersten Drittel noch vor der Pause aus, ehe Rappold im Mittelabschnitt erneut für die Gäste traf. Ein weiterer Treffer von Coffman stellte auf 3:1 – ein Vorsprung, den die Eisbären mit einer starken Defensivleistung und Goalie Schmidt im Rücken über die Zeit brachten. Damit bleibt Zell am See Tabellenführer der Master Round.

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Die Juniors kehrten mit einem hart erkämpften 4:3-Erfolg gegen Sterzing auf die Siegerstraße zurück. Nach der Führung durch Eliseev im ersten Drittel drehte Sterzing die Partie im zweiten Abschnitt kurzzeitig, doch Salzburg glich aus und legte im Schlussdrittel erneut vor. Cianfrone traf in Minute 50 zum 3:3, ehe Eliseev nur 29 Sekunden später mit seinem zweiten Treffer den Gamewinner erzielte. Für die Broncos war es die zweite Auswärtsniederlage in der Master Round.

Qualification Round A

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 4:6 (1:0, 1:5, 2:1)

Dank eines furiosen Mittelabschnitts feierte Cortina den fünften Sieg in Serie. Meran ging durch Nousiainen zunächst in Führung, doch die Gäste drehten im zweiten Drittel mit fünf Treffern das Spiel zu ihren Gunsten. Kalajanniska schnürte dabei einen Hattrick und stellte kurz vor der zweiten Pause auf 5:2. Trotz eines späten Doppelpacks von Cruseman sorgte Kalajanniska mit seinem vierten Treffer – ins leere Tor – für die endgültige Entscheidung.

Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Unterland feierte den ersten Sieg in der Qualifikationsrunde. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Santer die Hausherren im zweiten Abschnitt in Führung. Kitzbühel fand auch im Schlussdrittel kein Mittel gegen den überragenden Goalie Giovanelli, der alle 34 Schüsse abwehrte und ein Shutout verbuchte. In der letzten Minute sorgte Erik Potsinok mit dem 2:0 für die Entscheidung. Die Cavaliers rückten damit auf Rang drei vor.

Qualification Round B

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Nach einem intensiven, aber torlosen ersten Drittel brachte Welychka die Rittner in Führung. Danach aber drehte Gröden dank Luisetti und Schiavone (PP) das Spiel noch vor der zweiten Pause. Welychka glich kurz nach Wiederbeginn mit seinem zweiten Treffer aus, doch Dostalek stellte nur drei Minuten später erneut auf Führung für Gröden. Trotz druckvoller Schlussphase fanden die Buam keinen Weg mehr an Goalie Endre vorbei. Gröden sicherte sich somit im ersten Spiel der Qualification Round B drei wichtige Punkte, während Ritten die erste Niederlage kassierte.

Alps Hockey League: Master Round:

Sa, 07.02.2026:

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Referees: HLAVATY, OREL, Legat, Wucherer

Goals RBJ: Eliseev (16., 50.), Auer (37.), Gesson (42.)

Goals WSV: Conci (26./PP), Rämö (31.), Cianfrone (50.)

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Referees: LAZZERI, RIVIS, Bergelj, Miklic

Goal HCA: Porco (17.)

Goals EKZ: Coffman (7., 48.), Rappold (36.)

Qualification Round A:

Sa, 07.02.2026:

Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Referees: MOSCHEN, PINIE, Abeltino, Fleischmann

Goals HCU: Santer (38.), E. Potsinok (60.)

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 4:6 (1:0, 1:5, 2:1)

Referees: BULOVEC, LEBEN, Fecchio, Grisenti

Goals HCM: Nousiainen (9., 34.), Cruseman (57., 60.)

Goals SGC: Alvera (21.), Kalajanniska (27./PP, 31., 39., 60./EN), Stoffling (29./PP)

Qualification Round B:

Sa, 07.02.2026:

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Cusin, Rivis

Goals RIT: Welychka (28., 41.)

Goals GHE: Luisetti (36.), Schiavone (38./PP), Dostalek (44.)