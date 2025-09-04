Anisimova revanchiert sich bei Swiatek für 0:6, 0:6

Von: apa

Angefeuert vom heimischen Publikum ist Tennisspielerin Amanda Anisimova bei den US Open eine kleine Revanche für ihr tränenreiches Wimbledon-Drama gelungen. Zwei Monate nach dem 0:6,0:6 im Endspiel des Rasenklassikers gewann die 24-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) im Viertelfinale in New York gegen die als Nummer zwei gesetzte Polin Iga Swiatek verdient 6:4,6:3 und zog damit ins Halbfinale ein.

Die ersten beiden Matchbälle vergab sie noch, dann brachte ihr ein Netzroller den Erfolg über die US-Open-Siegerin von 2022. “Hier zu spielen, ist so verdammt besonders”, sagte Anisimova und lachte. “Ich habe den Lauf meines Lebens. Es ist so ein Traum. So zurückzukommen nach Wimbledon ist sehr besonders für mich.” In New York war die als Nummer acht gesetzte US-Amerikanerin zuvor noch nie über die zweite Runde hinausgekommen.

Geschichtsträchtiges Wimbledon-Finale

Swiatek hingegen muss die Hoffnungen auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel hintereinander aufgeben. Anisimova trifft im Kampf um den Finaleinzug beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die zweimalige japanische US-Open-Siegerin Naomi Osaka oder die Tschechin Karolina Muchova. Im zweiten Halbfinale kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und der belarussischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

In Wimbledon war Anisimova in ihrem ersten Grand-Slam-Endspiel überfordert gewesen und hatte bei der Siegerehrung bitterlich geweint. Erst ein Wimbledon-Endspiel war zuvor 6:0,6:0 ausgegangen – 1911. Zuletzt hatte Steffi Graf bei den French Open 1988 in einem Grand-Slam-Finale kein Spiel abgegeben.

Auger-Aliassime bezwang De Minaur

Bei den Männern schaffte es der Kanadier Felix Auger-Aliassime ins Semifinale. Der Weltranglisten-27. bezwang den als Nummer acht gesetzten Australier Alex de Minaur 4:6,7:6(7),7:5,7:6(4). Sein Gegner im Halbfinale wird der topgesetzte Titelverteidiger Jannik Sinner oder Lorenzo Musetti sein. Auger-Aliassime steht erstmals seit vier Jahren unter den letzten vier eines der Major-Tennisturniere, auch 2021 hatte er dies in New York geschafft.

“Es waren heute viele Nerven im Spiel. Es war nicht immer schön. Die größten Herausforderungen kommen noch”, sagte Auger-Aliassime. Das andere Halbfinale bestreiten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.