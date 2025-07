Cristiano Digiacinto bleibt in Weiß-Rot

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem italo-kanadischen Stürmer Cristiano Digiacinto für die Saison 2025/26 erzielt wurde. Der 29-Jährige war am 7. Februar 2024 in den letzten Zügen der Saison 2023/24 nach Bozen gekommen und wurde anschließend auch für die darauffolgende Spielzeit bestätigt. Von Beginn an eroberte er mit seiner Kampfbereitschaft und Entschlossenheit die Herzen der Fans und wurde in der vergangenen Saison mit der neunten Ausgabe des „Gino Pasqualotto“-Kampfgeistpreises, verliehen von HCBfans.net, ausgezeichnet. Ab dieser Saison wird Digiacinto, dank der 16-monatigen Aufenthaltsdauer in Bozen, offiziell als Italiener spielberechtigt sein.

Der Einfluss von Digiacinto beim HCB war zweifellos bedeutend. Schon in seinen ersten Playoffs erzielte er zwei Tore und vier Assists in zehn Spielen, doch in der Saison 2024/25 avancierte er zu einem der wichtigsten Spieler im Kader der Südtiroler: In der Regular Season wurde er mit 31 Punkten (13 Tore und 18 Assists) in 48 Spielen viertbester Scorer der Mannschaft, dazu kamen 4 Assists in den Playoffs. Unvergessen bleibt für die Fans außerdem der Kampf gegen Riese Viktor Svedberg im Derby am 1. November in Bruneck.

„Bozen ist definitiv der beste Ort zum Spielen“, so Digiacinto. „Ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich liebe es, Teil dieses Teams zu sein. Ich bin stolz auf meine persönliche Entwicklung im letzten Jahr, aber ich kann es kaum erwarten, den Fans ein neues Level meines Spiels zu zeigen. Ich trainiere hart, bin bereit, zurückzukommen und mein bestes Hockey zu spielen – um den Pokal nach Bozen zu holen. Es ist unsere Zeit, das muss sie sein, und ich will dabei eine entscheidende Rolle spielen.“

Die Karriere

Nach seinen starken Leistungen in der Ontario Hockey League wurde Digiacinto 2014 von den Tampa Bay Lightning in der sechsten Runde als 160. Pick gedraftet. Nach dem Gewinn des Memorial Cup mit Windsor im Jahr 2017 gab er sein Debüt in der ECHL, bestritt zwölf Spiele und setzte seine Karriere anschließend zwei Jahre an der Acadia University fort. 2021 unterschrieb er seinen ersten Vertrag in der American Hockey League (AHL) bei den Hartford Wolf Pack und erzielte in seiner Premierensaison sechs Tore und sieben Assists. Im Folgejahr blieb er in Hartford, pendelte aber regelmäßig zum ECHL-Team Jacksonville Icemen. Ein ähnliches Muster zeigte sich auch in der darauffolgenden Saison, in der er sowohl in der AHL als auch in der ECHL spielte – diesmal bei den Cincinnati Cyclones, bei denen er fünf Tore und zwölf Assists in 21 Spielen verbuchte. Danach folgte schließlich sein erster Europa-Aufenthalt mit dem Wechsel nach Bozen.

Weitere Informationen über Cristiano Digiacinto gibt es hier.