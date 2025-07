Italien nach 2:1 gegen Norwegen erstes Team im EM-Halbfinale

Von: apa

Italien steht als erstes Team im Halbfinale der Frauen-EM in der Schweiz. Die Italienerinnen setzten sich am Mittwoch im Viertelfinale in Genf gegen Norwegen mit 2:1 (0:0) durch. Matchwinnerin war Kapitänin Cristiana Girelli mit einem Doppelpack (50., 90.). Auf der Gegenseite traf Ada Hegerberg (66.), die zuvor einen Elfmeter vergeben hatte (60.). Die Italienerinnen treffen im Kampf um den Finaleinzug am Dienstag erneut in Genf auf Schweden oder England.

Norwegens Teamchefin Gemma Grainger setzte vor mehr als 26.000 Zuschauern im ausverkauften Stade de Geneve von Beginn an auf Shooting-Star Signe Gaupset. Die 20-Jährige, die im letzten Gruppenspiel gegen Island (4:3) mit zwei Toren und zwei Assists begeistert hatte, stürmte neben Hegerberg und Barcelonas Caroline Graham Hansen. Chelsea-Routinier Guro Reiten musste dafür auf die Position der linken Außenverteidigerin zurückrücken. Bei Italien kehrte Girelli im Angriff zurück – mit Erfolg.

Hegerberg scheitert neuerlich vom Punkt

Die Italienerinnen setzten Norwegen in der Anfangsphase mit ihrem Pressing unter Druck. Mittelfeldstar Arianna Caruso schoss nach einer Balleroberung knapp vorbei (8.), ein Abschluss von Emma Severini fiel zu zentral aus (22.). Die Norwegerinnen wurden erst in der 36. Minute erstmals gefährlich, als Italiens Elena Linari einen Querpass von Thea Bjelde gerade noch auf Hegerbergs Oberschenkel lenkte. Ein mutiger Versuch von Gaupset aus 40 Metern ging knapp neben das Tor (45.).

Nach Seitenwechsel schlug Italien zu. Eine scharfe Hereingabe von Sofia Cantore berührte ihre Sturmkollegin Girelli noch leicht und lenkte den Ball damit ins Tor. Auf der Gegenseite gab es Elfmeter, weil Linari Hegerberg umklammert hatte. Die Gefoulte trat selbst an – und schoss zum zweiten Mal im Turnier einen Strafstoß neben das Tor. Im Auftaktspiel gegen die Schweiz (2:1) hatte Hegerberg den Ball links am Tor vorbeigesetzt, diesmal rechts.

In Norwegen war zuletzt bereits Kritik an der früheren Weltfußballerin laut geworden. Die 30-Jährige erzielte aber noch ihren Treffer. Nach einem langen Ball von Maren Mjelde zögerte Italiens Torfrau Laura Giuliani beim Herauslaufen, Hegerberg spitzelte den Ball an ihr vorbei und ins Tor. Die Norwegerinnen waren dem Siegestor danach näher, nutzten ihre Chancen aber nicht. Das ermöglichte Girelli die späte Entscheidung. Die 35-Jährige von Juventus Turin verwertete eine Maßflanke von Cantore per Kopf.

Italien nach 28 Jahren wieder im Halbfinale

Italiens Frauen stehen damit erstmals seit 1997 im EM-Halbfinale. Norwegen muss seit dem Finaleinzug 2013 weiter auf einen Auftritt in der Vorschlussrunde warten. Die Norwegerinnen waren bereits zweimal Europameisterinnen. Der WM-Titel 1995 bleibt aber der bisher letzte große Triumph. Italien hingegen darf nach einer mühevollen Gruppenphase mit vier Punkten und lediglich drei Toren aus drei Spielen weiter träumen.