Daniel Grassl erreicht im Teambewerb die Bronzemedaille

Von: mk

Bozen/Mailand – Mit der Kür des Eiskunstlauf-Teambewerbs wurde am Abend des 8. Februar der zweite Olympia-Wettkampftag abgeschlossen. Dieser war für Südtirols Olympionikinnen und Olympioniken ein besonders erfolgreicher, gab es dabei am späten Abend doch eine weitere Medaille: Der Meraner Eiskunstläufer Daniel Grassl gewann gemeinsam mit Sara Conti und Niccolò Macii (Paarlauf), Lara Naki Gutmann (Dameneinzel), Matteo Rizzo (Herreneinzel) sowie Charlène Guignard und Marco Fabbri (Eistanz) die Bronzemedaille.

Für den 23-jährigen Grassl ist diese olympische Medaille das bisher wichtigste Ergebnis seiner noch jungen Karriere. Südtirols Medaillenbilanz klettert damit auf vier Medaillen (drei Bronze, ein Silber).

“Diese weitere Medaille für den Südtiroler Sport ist vielleicht unerwartet, aber gerade deshalb umso schöner. Ich gratuliere Daniel Grassl und dem gesamten Team zu dieser tollen Leistung”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Auch Sportlandesrat Peter Brunner zeigte sich erfreut: “Olympische Medaillen sind immer etwas Besonderes. Sie stehen für Spitzenleistungen unter extremen Bedingungen – und genau das hat Daniel Grassl eindrucksvoll bewiesen. Wir freuen uns über diese tolle Leistung und wünschen dem jungen Eiskunstläufer alles Gute für den noch folgenden Einzelbewerb.”