Doppelpacker Zaro beschert FCS 2:0-Heimsieg

Bozen – Der FC Südtirol macht auch vor der SPAL nicht halt: Die Mannen unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli setzen sich vor prächtiger Kulisse im ausverkauften Drusus-Stadion gegen die Estensi aus Ferrara dank eines Doppelpacks von Innenverteidiger Zaro (24., 74.) mit 2:0 (1:0) durch. Es ist das elfte positive Ergebnis in Folge für die Weißroten, im Kalenderjahr 2023 – gleichbedeutend seit Beginn der zweiten Saisonhälfte – stehen sieben Siege und vier Remis in der Bilanz. Der FCS hält somit nun bei 51 Punkten im Klassement.

Im Rahmen des 30. Spieltags, des elften der Rückrunde, der Serie B 2022/23 zeigen Tait und Co. eine weitere effiziente, konkrete und resolute Leistung und setzen sich verdientermaßen gegen die abstiegsbedrohten Gäste durch – doch der Reihe nach: zum ersten Mal machen sich die Weißroten in der sechsten Minute bemerkbar, Odogwu schickt Rover in die Tiefe, welcher in Alfonso seinen Meister findet. Auf der Gegenseite hält Poluzzi einen La Mantia-Kopfball nach Flanke von Dickmann (10.). Wenig später bringt Casiraghi einen Freistoß von links direkt auf das SPAL-Gehäuse, Alfonso ist zur Stelle (18.), ehe La Mantia – erneut nach Hereingabe von Dickmann – knapp links vorbeiköpft (21.). In Spielminute 24 geht der FCS in Führung: ein Casiraghi-Eckstoß von rechts trudelt aus der Gefahrenzone in Richtung De Col, dieser hält voll drauf, Zaro lenkt seinen Schussversuch zum 1:0 ins Tor – nach vierminütigem VAR-Review hat der zunächst wegen Abseits aberkannte Treffer tatsächlich Bestand. Kurz vor der Pause geht es nochmals munter hin und her: Contiliano scheitert an Poluzzi (35.), Fetfatzidis verzieht nach ansehlicher Aktion über rechts knapp (36.), im Anschluss haben Cissè (37.) und Casiraghi (38.) den zweiten Treffer der Gastgeber auf dem Fuß, scheitern aber beide an Alfonso.

Nach dem Seitenwechsel legt Maistro zunächst einen Freistoß kurz vor der FCS-Box drüber (48.), ehe im Gegenzug Odogwu auf Casiraghi eröffnet, dieser mit einem Lochpass auf den bulligen Stürmer der Weißroten in die Box der SPAL erwidert, Odogwus Abschluss geht aber deutlich über das Tor der Gäste (49.). Murgia zielt zehn Minuten später aus ähnlicher Position wie zuvor Maistro ebenso zu hoch (59.). In Spielminute 71 die Doppelchance auf den zweiten Treffer für die Weißroten: Odogwu macht einen Ball in typischer Manier fest und spielt Cissè an, welcher wiederum auf rechts für Rover eröffnet – dessen Schuss endet am linken Pfosten, den Nachschuss von Casiraghi hält Alfonso glänzend. Im Anschluss an die folgende Ecke köpft Curto links vorbei (72.), ehe es dann doch mit dem 2:0 klappt: die Gäste klären einen weiteren Corner vor die Füße von Rover, der den Ball an den zweiten Pfosten schlägt, wo Zaro zum persönlichen Doppelpack einköpft (74.). Im Anschluss hält Poluzzi gegen Arena (80.) und Celia (89.) hinten die Null fest.

Die Serie B-Meisterschaft geht nun in eine zweiwöchige Pause – die Weißroten kehren am Samstag, den 1. April, in den Ligabetrieb zurück, wo sie auswärts auf Cagliari treffen werden. Der Anpfiff im „Unipol Domus“ erfolgt dann um 14.00 Uhr.

Match Preview

Mister Pierpaolo Bisoli stellt die Weißroten in einem 4-4-2 auf: vor Keeper Poluzzi bilden De Col, Zaro, Masiello und Curto die Vierer-Abwehrkette; Casiraghi, Tait, Belardinelli und Rover agieren im Mittelfeld; hinter der Doppelspitze Cissè-Odogwu.

Coach Massimo Oddo präsentiert die Gäste in einem 4-1-4-1: vor Torhüter Alfonso agieren Dickmann, Arena, Meccariello und Celia in der defensiven Abwehrreihe; Contiliano agiert auf der Sechs; vor ihm spielen Fetfatzidis, Murgia, Zanellato und Maistro; als Stoßstürmer fungiert La Mantia.

FC SÜDTIROL – SPAL 2:0 (1:0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Curto; Casiraghi (90. Davi), Tait, Belardinelli (46. Schiavone), Rover (90. Carretta); Cissé (76. Siega), Odogwu (79. Larrivey)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Eklu, Pompetti, Giorgini

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SPAL (4-1-4-1): Alfonso; Dickmann (70. Fiordaliso), Arena, Meccariello, Celia; Contiliano (84. Dalle Mura); Fetfatzidis (84. Moncini), Murgia, Zanellato (59. Prati), Maistro (70. Rossi); La Mantia

Auf der Ersatzbank: Pomini, Tripaldelli, Zucolini, Peda, Almici, Rauti, Rabbi

Trainer: Massimo Oddo

SCHIEDSRICHTER: Manuel Volpi (Arezzo) | Die Assistenten: Valerio Vecchi (Lamezia Terme) & Dario Garzelli (Livorno) | Vierter Offizieller: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

VAR: Alessandro Di Paolo (Avezzano) | AVAR: Salvatore Longo (Paola)

TORE: 1:0 und 2:0 Zaro (24., 74.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp um 16°C, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Contiliano (SPAL | 40.), Arena (SPAL | 41.), Belardinelli (FCS | 42.), Alfonso (SPAL | 45 + 5.), Tait (FCS | 58.)

Eckenverhältnis: 5-4 (3-3)

Nachspielzeit: 5min + 6min