Finale der italienischen Beachvolleyball-Meisterschaft für Vereine 2022/2023

Bibione – Die italienischen Beachvolleyball-Meisterschaften für Vereine endeten mit dem Finale in Bibione. Von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, versammelten sich alle Athleten der italienischen Vereine in der venezianischen Stadt, um drei Tage lang großartigen Beachvolleyball zu erleben. Auch Südtirol war vertreten, und zwar durch zahlreiche Athleten der Vereine SSV Bruneck ASD und Union Sport La Ila ASD. Die Athleten haben im Laufe des Jahres an mehreren Etappen des Turniers teilgenommen und dabei wichtige Punkte für die Endwertung gesammelt.

Vor allem in den Jugendkategorien hat unsere Vertretung großartige Ergebnisse erzielt, was das große Engagement der Volleyballvereine in unserer Provinz für die Jugend und den Volleyball- und Beachvolleyballsektor bestätigt. Der SSV Bruneck Volleyball hat zwei erste Plätze, zwei zweite Plätze, einen dritten Platz und drei vierte Plätze errungen und damit bewiesen, dass die Athleten aus unserem Bundesland die Fähigkeit und das Potenzial haben, auf hohem Niveau zu spielen. In der Gesamtwertung belegte der Verein aus Bruneck bei den Damen den zehnten von sechzig Plätzen und bei den Herren den zehnten von achtundfünfzig Plätzen.

Die Ergebnisse:

U16W:

🥇PORCACCHIA ASIA – FIORAVANTI STELLA (SICANIA VOLLEY CERENOVA)

🥈FUMANELLI MARA – HILBER EVA (SSV BRUNECK)

🥉MESSNER LENI – STOLZLECHNER JULIANE (SSV BRUNECK)

🏅AVERSA NOEMI – GRIESSMAIR GRETA (SSV BRUNECK)

U16M:

🥇BELARDI DIEGO – STOLZLECHNER MICHAEL (SSV BRUNECK)

🥈CAPUCCI ENRICO – ZOLI FEDERICO (ORBITE VOLLEY)

🥉PISTONE EMANUELE – PISTONE GIUSEPPE (MASTER BALL ACADEMY)

🏅GUERRA MATTEO TOBIAS – MUTSCHLECHNER JAKOB (SSV BRUNECK)

U18W:

🥇GASSER VIKTORIA – RIVA SARAH (SSV BRUNECK)

🥈VITALE GINEVRA – VITALE GIADA (BEACH VOLLEY TRAINING)

🥉FERRARI IRENE – NEGRO SOFIA (CREMONARENA)

🏅BARCO CATERINA – SCHINCAGLIA SIMONA (BEACH VOLLEY TRAINING)

U18M:

🥇ROSELLI MATTIA – CAPUCCI FILIPPO (ORBITE VOLLEY)

🥈NATOLI ALEX – ZOESCHG LAURIN (SSV BRUNECK)

🥉NATALI BERNARDO – COTTIGNOLI FEDERICO (ORBITE VOLLEY)

🏅GULAN ERVIN – STEGER DIEGO LEONARDO (SSV BRUNECK)