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Heidenheim darf noch auf Klassenerhalt hoffen

Fotofinish im deutschen Abstiegskampf – 3 Teams punktegleich

Sonntag, 10. Mai 2026 | 20:06 Uhr
Heidenheim darf noch auf Klassenerhalt hoffen
APA/APA/dpa/Ulrich Hufnagel
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Von: apa

In der letzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es im Abstiegskampf zum großen Showdown. Heidenheim (Matthias Honsak ab 83.) gewann am Sonntag auswärts gegen Köln (Florian Kainz ab 71.) mit 3:1 und hat nun als Vorletzter ebenso 26 Punkte wie Schlusslicht St. Pauli und der Drittletzte Wolfsburg. Die beiden Letzten müssen in die 2. Liga, der Drittletzte spielt in der Relegation. Zum Abschluss treffen St. Pauli und Wolfsburg aufeinander, Heidenheim empfängt Mainz.

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